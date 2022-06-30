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Зачем Россия оставила остров Змеиный — видео
Зачем Россия оставила остров Змеиный — видео
Выводом гарнизона с острова Змеиный Минобороны России тонко протроллило Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Об этом в интервью Sputnik рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
2022-06-30T17:21+0500
2022-06-30T17:21+0500
видео
остров
минобороны рф
киев
москва
интервью
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По его словам, Министерство обороны разрушило миф Киева о том, что Россия мешает вывезти зерно из украинских портов.Кроме того, Россия выполнили все свои задачи на острове.Однако, по его словам, это не помешает российским военным продолжить выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев.Полное интервью с редактором издания “Арсенал Отечества” Алексеем Леонковым в нашем видео.
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остров, минобороны рф, киев, москва, интервью, видео

Зачем Россия оставила остров Змеиный — видео

17:21 30.06.2022
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Выводом гарнизона с острова Змеиный Минобороны РФ тонко протроллило Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Об этом в интервью Sputnik рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, Министерство обороны разрушило миф Киева о том, что Россия мешает вывезти зерно из украинских портов.
Кроме того, Россия выполнили все свои задачи на острове.

“Киев долго совершал атаки на наши подразделения на острове, отражать их бесконечно не имело смысла”, — отмечает Леонков.

Однако, по его словам, это не помешает российским военным продолжить выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев.
Полное интервью с редактором издания “Арсенал Отечества” Алексеем Леонковым в нашем видео.
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