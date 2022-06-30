https://uz.sputniknews.ru/20220630/zachem-rossiya-ostavila-ostrov-zmeinyy--video-25791886.html

Зачем Россия оставила остров Змеиный — видео

Зачем Россия оставила остров Змеиный — видео

Выводом гарнизона с острова Змеиный Минобороны России тонко протроллило Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Об этом в интервью Sputnik рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

2022-06-30T17:21+0500

2022-06-30T17:21+0500

2022-06-30T17:21+0500

видео

остров

минобороны рф

киев

москва

интервью

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По его словам, Министерство обороны разрушило миф Киева о том, что Россия мешает вывезти зерно из украинских портов.Кроме того, Россия выполнили все свои задачи на острове.Однако, по его словам, это не помешает российским военным продолжить выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев.Полное интервью с редактором издания “Арсенал Отечества” Алексеем Леонковым в нашем видео.

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остров, минобороны рф, киев, москва, интервью, видео