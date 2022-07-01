https://uz.sputniknews.ru/20220701/25812618.html

Число трудовых мигрантов в России растет

Число трудовых мигрантов в России растет

За год на работу в российские города приехало почти вдвое больше иностранцев.

2022-07-01T13:41+0500

2022-07-01T13:41+0500

2022-07-01T13:41+0500

россия

трудовые мигранты

работа

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В России за первые пять месяцев текущего года работало в разы больше мигрантов, чем в аналогичный период прошлого года. Это следует из статистики МВД.Как сообщили в ведомстве, благодаря "миграционной амнистии" в период пандемии большая часть трудовых мигрантов была готова работать легально, сообщает Sputnik Таджикистан.По данным статистики, в этом году на учет в миграционной службе встало 6,6 млн человек. Это почти вдвое больше, чем год назад - тогда этот показатель составил 3,9 млн человек.При этом, заметной конкуренции для россиян гости из ближнего зарубежья не составляют, подчеркнули в ведомстве.Благодаря тому, что пандемия и санкции не привели к массовым увольнениям, безработица в стране остается на историческом минимуме. Мигранты закрывают потребности экономики в найме для адаптации к новой реальности.По результатам мониторинга экономической ситуации Института экономической политики имени Гайдара, в прошлые годы число мигрантов было следующим:Судя по нынешней статистике МВД, пандемийный минимум пройден и число иностранных работников в России возвращается к прежнему уровню.Мигранты с начала 2022-го оформили 845 тыс. патентов на работу (538 тыс. в 2021-м), а общее число действующих патентов составляет 2,1 млн (в прошлом году - 1,05 млн).Абсолютное большинство иностранцев в России - выходцы из стран СНГ. За три года их доля выросла с 86% до 91%.Напомним, в Узбекистане идет организованный набор граждан для работы в России. В октябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.Для работы уже были отобраны более шести тысяч узбекистанцев. В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан.В частности, это медицинское освидетельствование, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в России работало более миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В первом квартале этого года оргнабор снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 2,2 тысячи граждан.Читайте также: Узбекистанцев зовут строить крупный завод на Сахалине

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трудовые мигранты, работа