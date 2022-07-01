https://uz.sputniknews.ru/20220701/izvestnyy-rossiyskiy-televeduschiy-sdelaet-film-o-tashkentskom-zooparke-25818732.html
Известный российский телеведущий сделает фильм о Ташкентском зоопарке
Известный российский телеведущий сделает фильм о Ташкентском зоопарке
Ожидается, что рубрика будет состоять из 14-16 серий.
2022-07-01T15:05+0500
2022-07-01T15:05+0500
2022-07-01T15:12+0500
ташкент
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ташкентский зоопарк
телеведущий
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Известный российский телеведущий Иван Затевахин планирует сделать передачу о Ташкентском зоопарке.Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на сотрудников столичного зоопарка.По их словам, российский тележурналист Затевахин в сентябре собирается создать цикл документальных фильмов о Ташкентском зоопарке.Ожидается, что рубрика будет состоять из 14-16 серий. Ее покажут в научно-популярной программе "Диалоги о животных" на телеканале "Россия-Культура"."Представители Ивана Затевахина сами вышли на нас и проявили большое желание. В данный момент ведутся переговоры с руководством зоопарка. Ориентировочно сьемки начнутся в сентябре", — рассказали в Ташкентском зоопарке."Диалоги о животных" — авторская программа о мире живой природы, которая выходила еженедельно на канале "Россия-1". Ее бессменным ведущим является кандидат биологических наук Иван Затевахин.С 24 сентября 2017 по настоящее время по воскресеньям днем на телеканале "Россия-Культура" под названием "Диалоги о животных" выходят циклы документальных фильмов, посвященных различным уголкам и обитателям зоопарков мира.На сегодняшний день вышло семь таких циклов: "Московский зоопарк", "Лоро-парк. Тенерифе", "Зоопарки Чехии", "Зоопарк Ростова-на-Дону", "Сафари Парк в Геленджике", "Новосибирский зоопарк" и "Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо".Читайте также:В Ташкенте пройдут бесплатные кинопоказы
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ташкент, ташкентский зоопарк, телеведущий, россия
Известный российский телеведущий сделает фильм о Ташкентском зоопарке
15:05 01.07.2022 (обновлено: 15:12 01.07.2022)
Ожидается, что рубрика будет состоять из 14-16 серий.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Известный российский телеведущий Иван Затевахин планирует сделать передачу о Ташкентском зоопарке.
Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на сотрудников столичного зоопарка.
По их словам, российский тележурналист Затевахин в сентябре собирается создать цикл документальных фильмов о Ташкентском зоопарке.
Ожидается, что рубрика будет состоять из 14-16 серий. Ее покажут в научно-популярной программе "Диалоги о животных" на телеканале "Россия-Культура".
"Представители Ивана Затевахина сами вышли на нас и проявили большое желание. В данный момент ведутся переговоры с руководством зоопарка. Ориентировочно сьемки начнутся в сентябре", — рассказали в Ташкентском зоопарке.
"Диалоги о животных" — авторская программа о мире живой природы, которая выходила еженедельно на канале "Россия-1". Ее бессменным ведущим является кандидат биологических наук Иван Затевахин.
С 24 сентября 2017 по настоящее время по воскресеньям днем на телеканале "Россия-Культура" под названием "Диалоги о животных" выходят циклы документальных фильмов, посвященных различным уголкам и обитателям зоопарков мира.
На сегодняшний день вышло семь таких циклов: "Московский зоопарк", "Лоро-парк. Тенерифе", "Зоопарки Чехии", "Зоопарк Ростова-на-Дону", "Сафари Парк в Геленджике", "Новосибирский зоопарк" и "Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо".