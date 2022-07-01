https://uz.sputniknews.ru/20220701/izvestnyy-rossiyskiy-televeduschiy-sdelaet-film-o-tashkentskom-zooparke-25818732.html

Известный российский телеведущий сделает фильм о Ташкентском зоопарке

Известный российский телеведущий сделает фильм о Ташкентском зоопарке

Ожидается, что рубрика будет состоять из 14-16 серий.

2022-07-01T15:05+0500

2022-07-01T15:05+0500

2022-07-01T15:12+0500

ташкент

культура

ташкентский зоопарк

телеведущий

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24665393_0:472:1080:1080_1920x0_80_0_0_a21558242fc4a774bd510eb5f1e1a16c.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Известный российский телеведущий Иван Затевахин планирует сделать передачу о Ташкентском зоопарке.Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на сотрудников столичного зоопарка.По их словам, российский тележурналист Затевахин в сентябре собирается создать цикл документальных фильмов о Ташкентском зоопарке.Ожидается, что рубрика будет состоять из 14-16 серий. Ее покажут в научно-популярной программе "Диалоги о животных" на телеканале "Россия-Культура"."Представители Ивана Затевахина сами вышли на нас и проявили большое желание. В данный момент ведутся переговоры с руководством зоопарка. Ориентировочно сьемки начнутся в сентябре", — рассказали в Ташкентском зоопарке."Диалоги о животных" — авторская программа о мире живой природы, которая выходила еженедельно на канале "Россия-1". Ее бессменным ведущим является кандидат биологических наук Иван Затевахин.С 24 сентября 2017 по настоящее время по воскресеньям днем на телеканале "Россия-Культура" под названием "Диалоги о животных" выходят циклы документальных фильмов, посвященных различным уголкам и обитателям зоопарков мира.На сегодняшний день вышло семь таких циклов: "Московский зоопарк", "Лоро-парк. Тенерифе", "Зоопарки Чехии", "Зоопарк Ростова-на-Дону", "Сафари Парк в Геленджике", "Новосибирский зоопарк" и "Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо".Читайте также:В Ташкенте пройдут бесплатные кинопоказы

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, ташкентский зоопарк, телеведущий, россия