https://uz.sputniknews.ru/20220701/kak-pravilno-vybrat-chay-25831179.html

Как правильно выбрать чай

Как правильно выбрать чай

На что следует обратить внимание при покупке чайной продукции?

2022-07-01T23:00+0500

2022-07-01T23:00+0500

2022-07-01T23:00+0500

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В Агентстве по защите прав потребителей рассказали, как правильно выбирать чай.На прилавках магазинов можно увидеть множество различных видов чайной продукции: пакетированные, гранулированные, многоплодные, травяные и крупнолистные сорта. Есть чай синего, черного, желтого и белого сортов, расфасованный в деревянную, бумажную, металлическую тару, а также развесной.Храниться чайная продукция должна в сухом и опрятном месте. Этикетки на упаковке должны легко читаться.Необходимо, чтобы продукт содержал следующую подробную информацию:Чаи считаются некачественными, если они изготовлены без соблюдения нормативных стандартов при производстве.Чай плохого качества теряет аромат и вкус, он становится горьким и кислым. Если чай неправильно высушить, от него будет исходить неприятный запах.При хранении во влажном месте продукт покрывается плесенью и становится ядовитым. Если упаковка чая повреждена, его содержимое будет испорчено.Полезные свойства чая исчезают по истечении срока годности.В Агентстве по защите прав потребителей предупредили, что некачественные чаи наносят вред организму человека – костям, полости рта, деснам."Чаи, соответствующие стандартным требованиям, считаются качественными и дарят людям хорошее настроение и энергию", - заключили в ведомстве.Читайте также:Сон при свете до добра не доведет

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чай, продукция, продукты