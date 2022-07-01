https://uz.sputniknews.ru/20220701/kak-pravilno-vybrat-chay-25831179.html
Как правильно выбрать чай
Как правильно выбрать чай
На что следует обратить внимание при покупке чайной продукции?
2022-07-01T23:00+0500
2022-07-01T23:00+0500
2022-07-01T23:00+0500
это интересно
чай
продукция
продукты
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В Агентстве по защите прав потребителей рассказали, как правильно выбирать чай.На прилавках магазинов можно увидеть множество различных видов чайной продукции: пакетированные, гранулированные, многоплодные, травяные и крупнолистные сорта. Есть чай синего, черного, желтого и белого сортов, расфасованный в деревянную, бумажную, металлическую тару, а также развесной.Храниться чайная продукция должна в сухом и опрятном месте. Этикетки на упаковке должны легко читаться.Необходимо, чтобы продукт содержал следующую подробную информацию:Чаи считаются некачественными, если они изготовлены без соблюдения нормативных стандартов при производстве.Чай плохого качества теряет аромат и вкус, он становится горьким и кислым. Если чай неправильно высушить, от него будет исходить неприятный запах.При хранении во влажном месте продукт покрывается плесенью и становится ядовитым. Если упаковка чая повреждена, его содержимое будет испорчено.Полезные свойства чая исчезают по истечении срока годности.В Агентстве по защите прав потребителей предупредили, что некачественные чаи наносят вред организму человека – костям, полости рта, деснам."Чаи, соответствующие стандартным требованиям, считаются качественными и дарят людям хорошее настроение и энергию", - заключили в ведомстве.Читайте также:Сон при свете до добра не доведет
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чай, продукция, продукты
Как правильно выбрать чай
О том, на что следует обратить внимание при покупке чайной продукции, читайте в нашем материале.
В Агентстве
по защите прав потребителей рассказали, как правильно выбирать чай.
На прилавках магазинов можно увидеть множество различных видов чайной продукции: пакетированные, гранулированные, многоплодные, травяные и крупнолистные сорта.
Есть чай синего, черного, желтого и белого сортов, расфасованный в деревянную, бумажную, металлическую тару, а также развесной.
Храниться чайная продукция должна в сухом и опрятном месте. Этикетки на упаковке должны легко читаться.
Необходимо, чтобы продукт содержал следующую подробную информацию:
адрес, контактные телефоны;
Чаи считаются некачественными, если они изготовлены без соблюдения нормативных стандартов при производстве.
Чай плохого качества теряет аромат и вкус, он становится горьким и кислым. Если чай неправильно высушить, от него будет исходить неприятный запах.
При хранении во влажном месте продукт покрывается плесенью и становится ядовитым.
Если упаковка чая повреждена, его содержимое будет испорчено.
Полезные свойства чая исчезают по истечении срока годности.
В Агентстве по защите прав потребителей предупредили, что некачественные чаи наносят вред организму человека – костям, полости рта, деснам.
"Чаи, соответствующие стандартным требованиям, считаются качественными и дарят людям хорошее настроение и энергию", - заключили в ведомстве.