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Как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину - Коротченко
Как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину - Коротченко
Ответ на попытку Украины вернуть себе остров Змеиный со стороны России будет быстрым и жестким, считает военный эксперт.
2022-07-01T20:02+0500
2022-07-01T20:02+0500
видео
украина
киев
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мнение эксперта
интервью
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Киев вновь заявляет о планах скорого возвращения себе острова Змеиный, имеющего стратегическое значение. Каким должен быть и каким будет ответ Росси на попытку Украины вернуть себе остров в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США Джо Байден.Как такие поставки отразятся на сроках спецоперации России на Украине? Как Россия может помешать Западу проводить подобные поставки? Какие инструменты есть у России для ответа проводящим антироссийскую политику государствам? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".
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украина, киев, россия, мнение эксперта, интервью, видео

Как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину - Коротченко

20:02 01.07.2022
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Ответ на попытку Украины вернуть себе остров Змеиный со стороны России будет быстрым и жестким, считает военный эксперт.
Киев вновь заявляет о планах скорого возвращения себе острова Змеиный, имеющего стратегическое значение. Каким должен быть и каким будет ответ Росси на попытку Украины вернуть себе остров в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Любой украинский военый десант в случае высадки должен быть уничтожен. Я убежден, что именно так и будет. Мы видели несколько подобных эпизодов… Любые попытки Украины вновь создать там военный гарнизон, оснастить его радиотехническими средствами, должны быть пресечены быстро, немедленно и жестко", - считает эксперт.
Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США Джо Байден.
Как такие поставки отразятся на сроках спецоперации России на Украине? Как Россия может помешать Западу проводить подобные поставки? Какие инструменты есть у России для ответа проводящим антироссийскую политику государствам? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".
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