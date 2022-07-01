https://uz.sputniknews.ru/20220701/kak-uzbekistantsam-postupit-v-moskovskiy-aviatsionnyy-institut-besplatno-25807595.html

Как узбекистанцам поступить в Московский авиационный институт бесплатно

Как узбекистанцам поступить в Московский авиационный институт бесплатно

О процессе и сроках подачи документов - читайте в нашем материале.

2022-07-01T10:07+0500

2022-07-01T10:07+0500

2022-07-01T10:07+0500

общество

институт

узбекистанец

узбекистанцы

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24884536_0:0:3481:1958_1920x0_80_0_0_2b0f206f47c6ad6508116fa6dc2644ce.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В Московском авиационном институте (МАИ) свою работу начала приемная комиссия. Иностранные абитуриенты могут подать свои документы для поступления в МАИ на бюджет до 10 июля. Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте.Так, в этом году в вузе всего выделили 3,6 тыс. бюджетных мест. Подготовка специалистов ведется по 41 направлению, 9 специальностям и более 100 образовательным программам.Процесс поступления для абитуриентов из стран СНГ делится на несколько следующих этапов:Мероприятия для абитуриентов, включая дни открытых дверей и встречи с руководством института, будут проходить весь июль. С расписанием можно ознакомиться на сайте.Напомним: в этом году правительство России выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе "Россотрудничества". В прошлом году от республики пришло 3 тысячи заявок на обучение в российских вузах, из-за чего Узбекистан попал в топ-10 стран по заинтересованности в квотах агентства.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

институт, узбекистанец, узбекистанцы, документы