https://uz.sputniknews.ru/20220701/kak-uzbekistantsam-postupit-v-moskovskiy-aviatsionnyy-institut-besplatno-25807595.html
Как узбекистанцам поступить в Московский авиационный институт бесплатно
Как узбекистанцам поступить в Московский авиационный институт бесплатно
О процессе и сроках подачи документов - читайте в нашем материале.
2022-07-01T10:07+0500
2022-07-01T10:07+0500
2022-07-01T10:07+0500
общество
институт
узбекистанец
узбекистанцы
документы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24884536_0:0:3481:1958_1920x0_80_0_0_2b0f206f47c6ad6508116fa6dc2644ce.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В Московском авиационном институте (МАИ) свою работу начала приемная комиссия. Иностранные абитуриенты могут подать свои документы для поступления в МАИ на бюджет до 10 июля. Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте.Так, в этом году в вузе всего выделили 3,6 тыс. бюджетных мест. Подготовка специалистов ведется по 41 направлению, 9 специальностям и более 100 образовательным программам.Процесс поступления для абитуриентов из стран СНГ делится на несколько следующих этапов:Мероприятия для абитуриентов, включая дни открытых дверей и встречи с руководством института, будут проходить весь июль. С расписанием можно ознакомиться на сайте.Напомним: в этом году правительство России выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе "Россотрудничества". В прошлом году от республики пришло 3 тысячи заявок на обучение в российских вузах, из-за чего Узбекистан попал в топ-10 стран по заинтересованности в квотах агентства.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24884536_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_49f3046c1da92e7ac69235acc0a66d6e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
институт, узбекистанец, узбекистанцы, документы
Как узбекистанцам поступить в Московский авиационный институт бесплатно
О процессе и сроках подачи документов - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik.
В Московском авиационном институте (МАИ) свою работу начала приемная комиссия. Иностранные абитуриенты могут подать свои документы для поступления в МАИ на бюджет до 10 июля. Об этом сообщает
Русский дом в Ташкенте.
Так, в этом году в вузе всего выделили 3,6 тыс. бюджетных мест. Подготовка специалистов ведется по 41 направлению, 9 специальностям и более 100 образовательным программам.
Процесс поступления для абитуриентов из стран СНГ делится на несколько следующих этапов:
Подача заявки через личный кабинет на сайте приемной комиссии. К ней нужно приложить паспорт, документ об образовании и нотариально заверенные переводы на русский язык;
Подтвердить статус соотечественника (для всех иностранных граждан, кроме граждан Беларуси, Каазахстана, Кыргызстана и Таджикистана) - необходимые документы указаны на сайте;
Пройти вступительные испытания;
Объявление результатов и подача согласий;
Мероприятия для абитуриентов, включая дни открытых дверей и встречи с руководством института, будут проходить весь июль. С расписанием можно ознакомиться на сайте.
Напомним: в этом году правительство России выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.
Узбекистан традиционно остается одной из самых активных стран-участниц в отборе "Россотрудничества". В прошлом году от республики пришло 3 тысячи заявок на обучение в российских вузах, из-за чего Узбекистан попал в топ-10 стран по заинтересованности в квотах агентства.