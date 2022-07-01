https://uz.sputniknews.ru/20220701/kak-v-tashkente-otmetyat-mejdunarodnyy-den-sobak-25788446.html

Как в Ташкенте отметят Международный день собак

Как в Ташкенте отметят Международный день собак

Бездомные собаки Центра "MEHR" приглашают всех в "Central Park" Ташкента.

2022-07-01T08:39+0500

2022-07-01T08:39+0500

2022-07-01T08:39+0500

общество

собаки

фестиваль

приют для животных

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Центральном парке Ташкента им. Мирзо Улугбека (бывший парк им.Тельмана) 2 июля пройдет Фестиваль MEHR DOG FEST. Мероприятие приурочено к Международному дню собак. Как сообщают организаторы праздника, в этот день в парке покажут собак из приюта, забрать которых могут все желающие.Фестиваль продлится с 16 до 22 часов. В программе мероприятия:Также в рамках фестиваля будет действовать фудкорт. Кроме этого, в парке пройдет благотворительная ярмарка. Вход на фестиваль свободный.Организатором фестиваля выступает Центр реабилитации бездомных животных "MEHR". Напомним, ранее Общество защиты бездомных животных "Хаёт", проект "Мушуккент" и Ташкентский зоопарк организовали в столице выставку собак и кошек, спасенных волонтерами. Тогда в первый же день выставки новый дом обрели 10 собак и две кошки.Читайте также: Животные обрели новый дом — видео

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

собаки, фестиваль, приют для животных