https://uz.sputniknews.ru/20220701/neskuchnye-vyxodnye-top-5-meropriyatiy-v-tashkente-25821106.html

Нескучные выходные: топ-5 мероприятий в Ташкенте

Нескучные выходные: топ-5 мероприятий в Ташкенте

Stand-up фестиваль, концерт Noize MC, закрытие театрального сезона и фестиваль приюта Mehr. Как провести выходные в Ташкенте - читайте в подборке Sputnik.

2022-07-01T17:11+0500

2022-07-01T17:11+0500

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общество

ташкент

выходные

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Первые июльские выходные в столице Узбекистана обещают быть интересными. Мероприятия по душе найдут театралы и любители животных, поклонники музыки и Stand-up. Мы подготовили для вас подборку самых интересных мероприятий Ташкента на 2-3 июля.Суббота, 2 июляФестиваль Stand-up DvizhВ рамках MOC FEST пройдет Stand-up Dvizh — первый фестиваль, полностью посвященный Stand-up комикам и артистам. Мероприятие пройдет в зоне отдыха "Угам" в Хумсане.Стоимость билета: от 100 до 150 тыс. сумов (трансфер включен)Начало: в 19.00Mehr Dog Fest в Central ParkФестиваль, организованный центром реабилитации бездомных животных Mehr пройдет в Central Park (бывший парк Тельмана). На фестивале можно забрать четвероного питомца из приюта домой и поучаствовать в уроках доброты "Mehr-класс".Вход свободныйВремя проведения: с 16:00 до 21:00Воскресенье, 3 июляЗакрытие театрального сезона в ГАБТеГала-концерт в честь закрытия 92-го театрального сезона пройдет на сцене Большого театра оперы и балета.Стоимость билета: от 22 до 110 тыс сумовНачало: в 18.00.Концерт российского исполнителя Noize MCПопулярный российский исполнитель Noize MC выступит на летней площадке Дворца "Туркистон".Стоимость билета: от 200 до 650 тыс. сумовНачало: в 19.00.Концерты в парке AshxobodВ субботу и воскресенье Улугбек Рахматтулаев и Севинч Исмаилова, выступят с концертной программой в парке Ashxobod.Стоимость билета: вход в парк 10 тыс сумовНачало: в 20.00.Читайте также: Как в Ташкенте отметят Международный день собак

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ташкент, выходные