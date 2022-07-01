https://uz.sputniknews.ru/20220701/rossiyskie-voennye-postroyat-v-mariupole-jiloy-mikrorayon---video-25818494.html
Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон - видео
Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон - видео
Жилой комплекс из 12 пятиэтажных домов планируют построить уже к осени.
2022-07-01T15:26+0500
2022-07-01T15:26+0500
2022-07-01T15:26+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
жилой дом
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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон из 12 пятиэтажных домов, сообщает RT.Всего в микрорайоне будет более тысячи квартир. Общая площадь застройки – 115 гектаров. Возвести комплекс планируют уже к осени.Сейчас на стройке работает более 600 специалистов и 80 единиц техники.По словам замминистра обороны России Тимура Иванова, что этим стройка не ограничится:Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.Читайте также: Так сейчас выглядит Мариуполь — видео
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MIA „Rosiya Segodnya“
военные, жилой дом
Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон - видео
Жилой комплекс из 12 пятиэтажных домов планируют построить уже к осени.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik.
Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон из 12 пятиэтажных домов, сообщает RT
.
Всего в микрорайоне будет более тысячи квартир. Общая площадь застройки – 115 гектаров. Возвести комплекс планируют уже к осени.
Сейчас на стройке работает более 600 специалистов и 80 единиц техники.
По словам замминистра обороны России Тимура Иванова, что этим стройка не ограничится:
"В дальнейшем планируется застройка ещё больше... Здесь будет новый, современный квартал. Предусмотрены детские сады, школы, мы даже планируем построить ледовый каток и бассейн. Это всё будет в пользовании горожан", - уточнил он.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.