https://uz.sputniknews.ru/20220701/rossiyskie-voennye-postroyat-v-mariupole-jiloy-mikrorayon---video-25818494.html

Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон - видео

Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон - видео

Жилой комплекс из 12 пятиэтажных домов планируют построить уже к осени.

2022-07-01T15:26+0500

2022-07-01T15:26+0500

2022-07-01T15:26+0500

специальная военная операция россии в донбассе

военные

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Российские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон из 12 пятиэтажных домов, сообщает RT.Всего в микрорайоне будет более тысячи квартир. Общая площадь застройки – 115 гектаров. Возвести комплекс планируют уже к осени.Сейчас на стройке работает более 600 специалистов и 80 единиц техники.По словам замминистра обороны России Тимура Иванова, что этим стройка не ограничится:Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.Читайте также: Так сейчас выглядит Мариуполь — видео

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военные, жилой дом