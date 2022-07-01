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https://uz.sputniknews.ru/20220701/skolko-stoit-plov-v-raznyx-regionax-uzbekistana-25810443.html
Сколько стоит плов в разных регионах Узбекистана
Сколько стоит плов в разных регионах Узбекистана
Цены на плов за июнь выросли в трех регионах страны.
2022-07-01T11:57+0500
2022-07-01T11:57+0500
общество
плов
узбекистан
цены
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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Госкомстат опубликовал средние цены на плов в разных областях Узбекистана по стостянию на конец июня. Известно, что мониторинг осуществляли только в специализированных Центрах плова.Так, цены на плов подорожали в четырех регионах страны, а в Сырдарьинской, напротив, стоимость снизилась почти на 2 тыс. сумов.Таким, образом стабильные цены на плов сохранились в большинстве регионов страны. Подорожание составило от 200 до 800 сумов за порцию.Читайте также:
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плов, узбекистан, цены

Сколько стоит плов в разных регионах Узбекистана

11:57 01.07.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРаздача плова
Раздача плова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Цены на плов за июнь выросли в трех регионах страны.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Госкомстат опубликовал средние цены на плов в разных областях Узбекистана по стостянию на конец июня. Известно, что мониторинг осуществляли только в специализированных Центрах плова.
Так, цены на плов подорожали в четырех регионах страны, а в Сырдарьинской, напротив, стоимость снизилась почти на 2 тыс. сумов.
Наманганская область — 15 тыс. сумов;
Республика Каракалпакстан – 18 тыс. сумов;
Навоийская область – 18 тыс. сумов;
Ферганская область – 18,3 тыс. сумов;
Андижанская область – 19,8 тыс. сумов (19 тыс. сумов в мае);
Джизакская область – 19,8 тыс. сумов (19,6 тыс. сумов в мае);
Хорезмская область – 19,8 тыс. сумов (19,6 тыс. сумов в мае);
Сурхандарьинская область – 19,6 тыс. сумов;
Сырдарьинская область – 17,7 тыс. сумов (19,6 тыс. сумов в мае);
Самарқандская область – 20,3 тыс. сумов;
Кашкадарья – 20,3 тыс. сумов;
Бухарская область – 21,3 тыс. сумов;
Ташкентская область – 21,3 тыс. сумов (21 тыс. сумов в мае);
Ташкент – 25,8 тыс. сумов.
Таким, образом стабильные цены на плов сохранились в большинстве регионов страны. Подорожание составило от 200 до 800 сумов за порцию.
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