https://uz.sputniknews.ru/20220701/skolko-stoit-plov-v-raznyx-regionax-uzbekistana-25810443.html

Сколько стоит плов в разных регионах Узбекистана

Сколько стоит плов в разных регионах Узбекистана

Цены на плов за июнь выросли в трех регионах страны.

2022-07-01T11:57+0500

2022-07-01T11:57+0500

2022-07-01T11:57+0500

общество

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цены

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Госкомстат опубликовал средние цены на плов в разных областях Узбекистана по стостянию на конец июня. Известно, что мониторинг осуществляли только в специализированных Центрах плова.Так, цены на плов подорожали в четырех регионах страны, а в Сырдарьинской, напротив, стоимость снизилась почти на 2 тыс. сумов.Таким, образом стабильные цены на плов сохранились в большинстве регионов страны. Подорожание составило от 200 до 800 сумов за порцию.Читайте также:

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плов, узбекистан, цены