https://uz.sputniknews.ru/20220701/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-25805995.html

Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана

Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана

Комитет по статистике провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.

2022-07-01T09:45+0500

2022-07-01T09:45+0500

2022-07-01T09:45+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.Согласно итогам исследования, на сегодняшний день цены на продукты питания следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

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цены, базар, узбекистан, рынок, продукты, госкомстат