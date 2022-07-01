https://uz.sputniknews.ru/20220701/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-25805995.html
Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
Комитет по статистике провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.
2022-07-01T09:45+0500
2022-07-01T09:45+0500
2022-07-01T09:45+0500
общество
цены
базар
узбекистан
рынок
продукты
госкомстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0d/25251681_0:11:569:331_1920x0_80_0_0_d7596010b57ae81259b4dba2cd1f819b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.Согласно итогам исследования, на сегодняшний день цены на продукты питания следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0d/25251681_57:0:512:341_1920x0_80_0_0_63d7c92d7729b7f895655dfa6956514a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цены, базар, узбекистан, рынок, продукты, госкомстат
Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
Комитет по статистике провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал
информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.
Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.
Согласно итогам исследования, на сегодняшний день цены на продукты питания следующие:
говядина на кости (1 кг) – 45 000-76 000 сумов;
баранина (1 кг) – 55 000-88 000 сумов;
картофель (1 кг) – 2 000-7 000 сумов;
лук репчатый (1 кг) – 2 000-5 500 сумов;
морковь (1 кг) – 1 200-6 000 сумов;
яйца (10 шт.) – 7 000-15 000 сумов;
рис (1 кг) – 5 000 - 22 000 сумов;
масло растительное (1 л) – 15 500-30 000 сумов;
сахар (1 кг) – 10 000 - 18 000 сумов.
Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.