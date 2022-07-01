https://uz.sputniknews.ru/20220701/skolko-v-srednem-rossiyskie-turisty-tratyat-v-uzbekistane-25812489.html

Сколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане

Сколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане

Россиян больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.

2022-07-01T12:39+0500

2022-07-01T12:39+0500

2022-07-01T12:39+0500

общество

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1250/30/12503065_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_244739daf98a78440c3706c23b00fd2e.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. Узбекистан остается одним из самых востребованных направлений для туристов из России.В их число входят не только те, кто приехал в рамках организованных туров, но и самостоятельные путешественники.В ведомстве также уточнили, что туристов из Российской Федерации больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.По мнению экспертов, есть несколько проблем, которые мешают расширению турпотока из России. В частности, это ограниченность рейсов между странами и частота авиаперевозок.Читайте также: Турсфера Узбекистана восстанавливается после пандемии

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм, россия