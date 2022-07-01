https://uz.sputniknews.ru/20220701/skolko-v-srednem-rossiyskie-turisty-tratyat-v-uzbekistane-25812489.html
Сколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане
Сколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане
Россиян больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.
2022-07-01T12:39+0500
2022-07-01T12:39+0500
2022-07-01T12:39+0500
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туризм
россия
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ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. Узбекистан остается одним из самых востребованных направлений для туристов из России.В их число входят не только те, кто приехал в рамках организованных туров, но и самостоятельные путешественники.В ведомстве также уточнили, что туристов из Российской Федерации больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.По мнению экспертов, есть несколько проблем, которые мешают расширению турпотока из России. В частности, это ограниченность рейсов между странами и частота авиаперевозок.Читайте также: Турсфера Узбекистана восстанавливается после пандемии
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туризм, россия
Сколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане
Россиян больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.
ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. Узбекистан остается одним из самых востребованных направлений для туристов из России.
"С января по май этого года республику посетили 132 179 россиян. Для сравнения в 2021 году этот показатель составил 49 293 туриста из России за аналогичный период", - рассказали корреспонденту Sputnik
в Министерстве туризма и культурного наследия.
В их число входят не только те, кто приехал в рамках организованных туров, но и самостоятельные путешественники.
В ведомстве также уточнили, что туристов из Российской Федерации больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.
"Гости из России любят посещать Ташкент, Бухару, Самарканд, Хиву, Фергану, Термез и Республику Каракалпакстан. В среднем российские туристы тратят в Узбекистане $635", - рассказали в Минтуризма.
По мнению экспертов, есть несколько проблем, которые мешают расширению турпотока из России. В частности, это ограниченность рейсов между странами и частота авиаперевозок.