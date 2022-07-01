https://uz.sputniknews.ru/20220701/strany-sng-dogovorilis-sotrudnichat-po-pensionnomu-obespecheniyu--25830513.html

Страны СНГ договорились сотрудничать по пенсионному обеспечению

Страны СНГ договорились сотрудничать по пенсионному обеспечению

На совещании представители государств обсудили необходимость подписания двусторонних соглашений о признании стажа, заработанного гражданином в другом государстве.

2022-07-01T20:21+0500

2022-07-01T20:21+0500

2022-07-01T20:21+0500

общество

снг

пенсионное обеспечение

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Государства-участники Содружества Независимых Государств договорились развивать двустороннее сотрудничество в области пенсионного обеспечения населения, а также обмениваться опытом в данной сфере. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.К такому решению представители стран пришли по итогам совещания, прошедшего 30 июня. В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Евразийской экономической комиссии, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Межгосударственного статистического комитета и Исполнительного комитета СНГ.По словам представителя Минтруда и социальной защиты Республики Беларусь Елены Гоморовой, в СНГ действует заключенное в 1992 году Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения.Согласно документу, страны взяли на себя обязательства платить пенсию за стаж работы в советское время в том государстве, где человек проживает. Однако страны по-прежнему не учитывают стаж работы в другом государстве-партнере, заработанный уже после развала СССР.Участники совещания обменялись мнениями о необходимости развития в государствах – участниках СНГ договорно-правовой базы о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, отвечающей современным реалиям. Это позволит сохранить приобретенные пенсионные права граждан независимо от места их постоянного проживания в полном объеме.Главы делегаций договорились регулярно проводить мероприятия по вопросам пенсионного обеспечения в рамках Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран Содружества. Следующее совещание намечено в IV квартале нынешнего года.Читайте также: Что нужно знать гражданам Узбекистана о новом пенсионном соглашении с Россией

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снг, пенсионное обеспечение