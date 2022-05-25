Что нужно знать гражданам Узбекистана о новом пенсионном соглашении с Россией
18:00 25.05.2022 (обновлено: 18:39 25.05.2022)
© Совет Федерации РФВстреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой
Как отразится на республике двусторонний формат соглашения по пенсиям, читайте в материале Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Во вторник Госдума России прекратила действие соглашения о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения. Данное решение позволяет России выйти из соглашения с 1 января следующего года.
Впрочем, решение о денонсации не оставит граждан стран СНГ без пенсий. В дальнейшем Россия перейдет на двусторонний формат соглашений с государствами Содружества. Подробности новой формы сотрудничества – в материале Sputnik.
Что меняется для Узбекистана
О том, как формат двусторонних соглашений России и стран СНГ повлияет на Узбекистан и государства Центральной Азии в целом, корреспонденту Sputnik рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
По заявлению депутата, новые двусторонние соглашения практически ничего не изменят. Он сообщил, что Россия уже перешла на персонифицированный учет пенсионных прав с большинством стран СНГ.
"С Узбекистаном у России двустороннего соглашения еще нет. Когда мы рассматривали этот законопроект, официальный представитель правительства Андрей Пудов сказал, что ведутся интенсивные переговоры с узбекистанской стороной", – отметил Топилин.
Как сообщил председатель, Узбекистан вышел с инициативой заключения двустороннего соглашения.
"Я уверен, что никаких изменений не произойдет. Все старые назначенные пенсии сохранятся", – заявил Топилин.
По словам депутата, существующий принцип накопления пенсионных отчислений, по которому пенсия, заработанная в одной из стран СНГ, идет в "общую копилку" независимо от страны проживания.
"Все эти права суммируются и образуют пенсию. Это общий стандартный подход, который мы используем долгие годы", – рассказал Топилин.
"Прежнее соглашение просто устарело"
Действовавшее прежде оглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ было заключено в Москве 13 марта 1992 года. Данный договор больше относился к людям, которые наработали свой пенсионный стаж в Советском Союзе.
В связи с этим документ и был "приговорен к расторжению", объясняет директор Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексей Зубец.
"Если люди работали в России, а затем вернулись в свои республики, то соответственно Россия выплачивала пенсионные накопления, то есть долги по пенсиям", – сказал он.
Важно помнить, что страны-участницы соглашения перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсии на основе уплаченных страховых взносов. Учитывая данный фактор, Россия перейдет на двусторонние соглашения.
Алексей Зубец также особо выделил, что те люди, которые имеют право на получение российской пенсии, в любом случае продолжат ее получать.
"Для республик Центральной Азии, сохраняющих нормальные отношения с Россией, все останется в прежнем режиме, возможно, даже произойдут положительные изменения", - заявил директор Института социально-экономических исследований.
Он добавил, что о намерении денонсировать старое соглашение было объявлено достаточно давно, и все стороны согласились с тем, что систему советских пенсий необходимо реформировать.
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