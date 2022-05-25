https://uz.sputniknews.ru/20220525/chto-nujno-znat-grajdanam-uzbekistana-o-novom-pensionnom-soglashenii-s-rossiey-24799211.html

Что нужно знать гражданам Узбекистана о новом пенсионном соглашении с Россией

Что нужно знать гражданам Узбекистана о новом пенсионном соглашении с Россией

Как отразится на странах СНГ двусторонний формат соглашения по пенсиям, Sputnik рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

2022-05-25T18:00+0500

2022-05-25T18:00+0500

2022-05-25T18:39+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Во вторник Госдума России прекратила действие соглашения о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения. Данное решение позволяет России выйти из соглашения с 1 января следующего года.Впрочем, решение о денонсации не оставит граждан стран СНГ без пенсий. В дальнейшем Россия перейдет на двусторонний формат соглашений с государствами Содружества. Подробности новой формы сотрудничества – в материале Sputnik.Что меняется для УзбекистанаО том, как формат двусторонних соглашений России и стран СНГ повлияет на Узбекистан и государства Центральной Азии в целом, корреспонденту Sputnik рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.По заявлению депутата, новые двусторонние соглашения практически ничего не изменят. Он сообщил, что Россия уже перешла на персонифицированный учет пенсионных прав с большинством стран СНГ. Как сообщил председатель, Узбекистан вышел с инициативой заключения двустороннего соглашения.По словам депутата, существующий принцип накопления пенсионных отчислений, по которому пенсия, заработанная в одной из стран СНГ, идет в "общую копилку" независимо от страны проживания."Прежнее соглашение просто устарело"Действовавшее прежде оглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ было заключено в Москве 13 марта 1992 года. Данный договор больше относился к людям, которые наработали свой пенсионный стаж в Советском Союзе.В связи с этим документ и был "приговорен к расторжению", объясняет директор Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексей Зубец.Важно помнить, что страны-участницы соглашения перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсии на основе уплаченных страховых взносов. Учитывая данный фактор, Россия перейдет на двусторонние соглашения.Алексей Зубец также особо выделил, что те люди, которые имеют право на получение российской пенсии, в любом случае продолжат ее получать.Он добавил, что о намерении денонсировать старое соглашение было объявлено достаточно давно, и все стороны согласились с тем, что систему советских пенсий необходимо реформировать.Читайте также:

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Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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узбекистан