https://uz.sputniknews.ru/20220701/tsb-uzbekistana-otvetil-na-soobscheniya-o-problemax-s-obmenom-valyuty-v-bankax-25820010.html

ЦБ Узбекистана ответил на сообщения о проблемах с обменом валюты в банках

ЦБ Узбекистана ответил на сообщения о проблемах с обменом валюты в банках

В соцсетях появились сообщения о дефиците иностранной валюты.

2022-07-01T16:30+0500

2022-07-01T16:30+0500

2022-07-01T16:30+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

дефицит

валюта

доллары

узбекистан

обмен валюты

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Все коммерческие банки Узбекистана обеспечены наличной иностранной валютой, проблем с ее обменом и выдачей денежных переводов нет, сообщает пресс-служба ЦБ страны.В четверг в соцсетях появились сообщения о дефиците иностранной валюты и проблемах с получением крупных сумм долларов в банках и обменных пунктах. Ряд местных экспертов даже предположил, что коммерческие банки не могут удовлетворить спрос на наличную валюту из–за наплыва туристов и приезжих из-за рубежа, в частности, из России.По данным ЦБ, в январе-мае банки Узбекистана приобрели у физических лиц валюту на $4,32 млрд (+1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), объем продаж инвалюты вырос до $2,84 млрд (+1,7 раза). Объем денежных переводов в Узбекистан из-за границы за пять месяцев вырос в 1,6 раза – до $4,19 млрд.В Узбекистане денежные переводы из-за рубежа, в частности из России, остаются важным источником дохода для семей мигрантов. В отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.В апреле ЦБ Узбекистана сообщил, что не предусматривает введение ограничений на осуществление операций с наличной иностранной валютой в стране. В Узбекистане с сентября 2020 года без декларирования можно ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 70 млн сумов (около $6,4 тыс.), вывозить с указанием в декларации - до 100 млн сумов (около $9,2 тыс.).Читайте также:Число трудовых мигрантов в России растет

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центральный банк республики узбекистан, дефицит, валюта, доллары, узбекистан, обмен валюты