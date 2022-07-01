https://uz.sputniknews.ru/20220701/tsentr-predprinimatelstva-yangi-ozbekiston-kochasi-soedinit-stolitsu-i-oblast-25823720.html

Центр предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" соединит столицу и область

Центр предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" соединит столицу и область

На площади 242 га построят торгово-развлекательные комплексы.

2022-07-01T18:36+0500

2022-07-01T18:36+0500

2022-07-01T18:36+0500

общество

строительство

центр

торговый центр

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев одобрил строительство Центра предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi. Подписано соответствующее постановление "О мерах по развитию инфраструктуры улицы Янги Узбекистон".Генеральный план разработали хокимияты столицы и Ташкентской области совместно с Министерством строительства и Министерством транспортаНа территории центра построят торгово-развлекательные комплексы, скверы и элитные жилые домов. При этом планируется применить новые архитектурные решения, отражающие современную красоту нового Узбекистана.Центр возведут на 242 га земельных участков, находящихся на территории Мирзо Улугбекского и Яшнабадского районов столицы и Юкори Чирчикского района Ташкенской области. В том числе 198 га орошаемых земель отобраны для строительства Центра. Их переведут из категории сельскохозяйственных земель в категорию для строительства городов и поселков населенных пунктов.Дирекция строительства и эксплуатации Центра предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" будет два года выплачивать компенсацию за эти земельные участки после их продажи, начиная с 2025 года.Улица Янги Узбекистон соединяет Мирзо-Улугбекский и Яшнабадский районы столицы с Ташкентской областью. За последние годы здесь построены новый парк, мост, университет. Проект по строительству инфраструктуры улицы был представлен президенту шестого апреля.Читайте также:Сколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане

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строительство, центр, торговый центр, ташкент, узбекистан