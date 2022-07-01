https://uz.sputniknews.ru/20220701/tsentr-predprinimatelstva-yangi-ozbekiston-kochasi-soedinit-stolitsu-i-oblast-25823720.html
Центр предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" соединит столицу и область
Центр предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" соединит столицу и область
На площади 242 га построят торгово-развлекательные комплексы.
2022-07-01T18:36+0500
2022-07-01T18:36+0500
2022-07-01T18:36+0500
общество
строительство
центр
торговый центр
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/01/25823863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e534291ad05431039d383c2670ad28e6.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев одобрил строительство Центра предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi. Подписано соответствующее постановление "О мерах по развитию инфраструктуры улицы Янги Узбекистон".Генеральный план разработали хокимияты столицы и Ташкентской области совместно с Министерством строительства и Министерством транспортаНа территории центра построят торгово-развлекательные комплексы, скверы и элитные жилые домов. При этом планируется применить новые архитектурные решения, отражающие современную красоту нового Узбекистана.Центр возведут на 242 га земельных участков, находящихся на территории Мирзо Улугбекского и Яшнабадского районов столицы и Юкори Чирчикского района Ташкенской области. В том числе 198 га орошаемых земель отобраны для строительства Центра. Их переведут из категории сельскохозяйственных земель в категорию для строительства городов и поселков населенных пунктов.Дирекция строительства и эксплуатации Центра предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" будет два года выплачивать компенсацию за эти земельные участки после их продажи, начиная с 2025 года.Улица Янги Узбекистон соединяет Мирзо-Улугбекский и Яшнабадский районы столицы с Ташкентской областью. За последние годы здесь построены новый парк, мост, университет. Проект по строительству инфраструктуры улицы был представлен президенту шестого апреля.Читайте также:Сколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/01/25823863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5cd789d8da4cee39ca2c8a794792f09.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
строительство, центр, торговый центр, ташкент, узбекистан
Центр предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" соединит столицу и область
На площади 242 га построят торгово-развлекательные комплексы, скверы и элитные жилые дома.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев одобрил строительство Центра предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi.
Подписано соответствующее постановление
"О мерах по развитию инфраструктуры улицы Янги Узбекистон".
Генеральный план разработали хокимияты столицы и Ташкентской области совместно с Министерством строительства и Министерством транспорта
На территории центра построят торгово-развлекательные комплексы, скверы и элитные жилые домов. При этом планируется применить новые архитектурные решения, отражающие современную красоту нового Узбекистана.
Центр возведут на 242 га земельных участков, находящихся на территории Мирзо Улугбекского и Яшнабадского районов столицы и Юкори Чирчикского района Ташкенской области.
В том числе 198 га орошаемых земель отобраны для строительства Центра. Их переведут из категории сельскохозяйственных земель в категорию для строительства городов и поселков населенных пунктов.
Дирекция строительства и эксплуатации Центра предпринимательства "Yangi O'zbekiston ko'chasi" будет два года выплачивать компенсацию за эти земельные участки после их продажи, начиная с 2025 года.
Улица Янги Узбекистон соединяет Мирзо-Улугбекский и Яшнабадский районы столицы с Ташкентской областью. За последние годы здесь построены новый парк, мост, университет. Проект по строительству инфраструктуры улицы был представлен президенту шестого апреля.