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В Мелитополе начали выдавать денежную помощь многодетным семьям
В Мелитополе начали выдавать денежную помощь многодетным семьям
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
2022-07-01T09:01+0500
2022-07-01T09:01+0500
2022-07-01T09:01+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус, - уточнили в ведомстве.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Территория НПЗ в Лисичанске освобождена – видео
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В Мелитополе начали выдавать денежную помощь многодетным семьям
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik.
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тыс. рублей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"В Мелитополе продолжается налаживание мирной жизни. Началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь от Российской Федерации оказывается городским обществом инвалидов в размере 10 тысяч рублей", — сообщили в Минобороны России.
Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус, - уточнили в ведомстве.
"Сегодня в нашей организации выдают помощь для матерей-одиночек и многодетных семей... Пока без эксцессов. Я думаю, все получат, что все будет хорошо. Прошло сейчас уже 25 номеров, начали работать с восьми часов, принимаем где-то 20 человек в час", — приводятся в сообщении слова председателя городского общества инвалидов Альбины Демидовой.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.