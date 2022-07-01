https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-melitopole-nachali-vydavat-denejnuyu-pomosch-mnogodetnym-semyam-25805528.html

В Мелитополе начали выдавать денежную помощь многодетным семьям

В Мелитополе начали выдавать денежную помощь многодетным семьям

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

2022-07-01T09:01+0500

2022-07-01T09:01+0500

2022-07-01T09:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус, - уточнили в ведомстве.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Территория НПЗ в Лисичанске освобождена – видео

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