https://uz.sputniknews.ru/20220630/territoriya-npz-v-lisichanske-osvobojdena--video--25795582.html

Территория НПЗ в Лисичанске освобождена – видео

Территория НПЗ в Лисичанске освобождена – видео

Журналисты сняли первые кадры освобожденного НПЗ.

2022-06-30T19:54+0500

2022-06-30T19:54+0500

2022-06-30T19:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

луганск

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью перешла под контроль России и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что последняя крупная дорога, соединяющая группировку украинских войск в Лисичанске с "большой землей", была заблокирована группой российских войск.Минобороны РФ сообщило, что российские войска разбили украинский батальон в районе НПЗ в Лисичанске.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные — видеоОчередь за Киевом: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный

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