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Территория НПЗ в Лисичанске освобождена – видео
Территория НПЗ в Лисичанске освобождена – видео
Журналисты сняли первые кадры освобожденного НПЗ.
2022-06-30T19:54+0500
2022-06-30T19:54+0500
2022-06-30T19:54+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью перешла под контроль России и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что последняя крупная дорога, соединяющая группировку украинских войск в Лисичанске с "большой землей", была заблокирована группой российских войск.Минобороны РФ сообщило, что российские войска разбили украинский батальон в районе НПЗ в Лисичанске.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные — видеоОчередь за Киевом: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
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россия, украина, луганск
Территория НПЗ в Лисичанске освобождена – видео
Российские журналисты сняли первые кадры освобожденного НПЗ в Лисичанске.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik.
Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью перешла под контроль России и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что последняя крупная дорога, соединяющая группировку украинских войск в Лисичанске с "большой землей", была заблокирована группой российских войск.
"Я думаю, в течение короткого срока мы дожмем этот завод и уже закроем подходы к Лисичанску и в ближайшее время заберем сам город Лисичанск", — цитирует слова военного источника РИА Новости.
Минобороны РФ сообщило, что российские войска разбили украинский батальон в районе НПЗ в Лисичанске.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.