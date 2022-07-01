https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-tashkent-priedut-timati-mot-djigan-i-drugie-rossiyskie-zvezdy-25816989.html

В Ташкент приедут Тимати, Мот, Джиган и другие российские звезды

В Ташкент приедут Тимати, Мот, Джиган и другие российские звезды

Исполнители из России примут участие в музыкальном фестивале.

2022-07-01T14:24+0500

2022-07-01T14:24+0500

2022-07-01T14:24+0500

общество

ташкент

звезды

тимати

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В июле столицу Узбекистана посетят известные российские звезды. В Ташкенте пройдет концерт с их участием. Мероприятие называется "Мульти Фест".Место и время проведения мероприятия уже известны. Фестиваль состоится 22 июля в 19.00 в Хумо-арене. В коцерте примут участие такие российские исполнители, как Тимати, Джиган, Мот и Назима.Также участие в концерте примет Ternovoy, который является уроженцем Ташкента. Известность он приобрел ранее: певец занял место в российском шоу "Песни на ТНТ" под псевдонимом Terry, после чего присоединился к музыкальному лейблу Black Star. В марте 2021 года музыкант покинул компанию.Стоимость билетов варьируется от 150 тыс. до 1,3 млн сумов. Приобрести их можно онлайн, так и в кассах.Читайте также:

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ташкент, звезды, тимати, фестиваль