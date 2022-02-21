https://uz.sputniknews.ru/20220221/ya-ne-viju-konkurentov-yulduz-usmanova-otsenila-uzbekskix-zvezd--video-22862644.html

"Я не вижу конкурентов": Юлдуз Усманова оценила узбекских звезд — видео

"Я не вижу конкурентов": Юлдуз Усманова оценила узбекских звезд — видео

Примадонна раскритиковала состояние отечественного шоу-бизнеса. Что именно сказала звезда — смотрите в видео.

2022-02-21T10:29+0500

2022-02-21T10:29+0500

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это интересно

юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова раскритиковала состояние отечественного шоу-бизнеса. Звезда призналась, что не видит для себя конкурентов среди коллег-артистов.Сейчас Усманова активно готовится к масштабному концерту. Примадонна выложила видео с репетиций и продемонстрировала, как поет в окружении музыкальной команды.Артистка выступит с большой программой уже в марте. В последний раз звезда радовала поклонников концертами такого масштаба весной 2021 года.Читайте также:

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юлдуз усманова