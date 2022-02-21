https://uz.sputniknews.ru/20220221/ya-ne-viju-konkurentov-yulduz-usmanova-otsenila-uzbekskix-zvezd--video-22862644.html
"Я не вижу конкурентов": Юлдуз Усманова оценила узбекских звезд — видео
"Я не вижу конкурентов": Юлдуз Усманова оценила узбекских звезд — видео
Примадонна раскритиковала состояние отечественного шоу-бизнеса. Что именно сказала звезда — смотрите в видео.
2022-02-21T10:29+0500
2022-02-21T10:29+0500
2022-02-21T10:30+0500
это интересно
юлдуз усманова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20764322_0:0:852:480_1920x0_80_0_0_77e6018f7d4e8c8ed2761f55750b175e.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова раскритиковала состояние отечественного шоу-бизнеса. Звезда призналась, что не видит для себя конкурентов среди коллег-артистов.Сейчас Усманова активно готовится к масштабному концерту. Примадонна выложила видео с репетиций и продемонстрировала, как поет в окружении музыкальной команды.Артистка выступит с большой программой уже в марте. В последний раз звезда радовала поклонников концертами такого масштаба весной 2021 года.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20764322_0:0:852:640_1920x0_80_0_0_d566774cfa8e122b87dcd240b2493351.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
юлдуз усманова
"Я не вижу конкурентов": Юлдуз Усманова оценила узбекских звезд — видео
10:29 21.02.2022 (обновлено: 10:30 21.02.2022) Подписаться на
Что именно сказала Усманова об отечественном шоу-бизнесе — в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова раскритиковала состояние отечественного шоу-бизнеса.
Звезда призналась, что не видит для себя конкурентов среди коллег-артистов.
"У всех артистов одна забота – заработок на свадебных мероприятиях. Зачем они появляются на телевидении и говорят, что не надевают наряд, который уже надевали один раз?" — спросила звезда.
Сейчас Усманова активно готовится к масштабному концерту. Примадонна выложила
видео с репетиций и продемонстрировала, как поет в окружении музыкальной команды.
Артистка выступит с большой программой уже в марте.
В последний раз звезда радовала поклонников концертами такого масштаба весной 2021 года.