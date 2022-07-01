https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-tashkente-proshla-premera-uzbeksko-rossiyskoy-skazki-podarok-peri-video-25835928.html
В Ташкенте прошла премьера узбекско-российской сказки "Подарок Пери"— видео
В Ташкенте прошла премьера узбекско-российской сказки "Подарок Пери"— видео
Специально для Sputnik о проекте рассказал создатель фильма - актер и режиссер Фархад Махмудов. 01.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-01T20:51+0500
2022-07-01T20:51+0500
2022-07-01T20:55+0500
культура
фильм
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялась премьера узбекско-российской сказки "Подарок Пери" производства кинокомпании "ВЕГА" (Россия) и Агентства кинематографии Узбекистана (6+). Специально для Sputnik о проекте рассказал создатель фильма - актер и режиссер Фархад Махмудов.В Ташкенте в рамках акции "Молодежь и кино" показывают бесплатные кинопремьеры фильмов российско-узбекского производства.Местом для показов стал летний кинотеатр Ташкентского ВГИКа.Так, 30 июня в 18.00 любители семейных комедий смогли посмотреть фильм "Солнце на вкус" производства киностудии "Спутник Восток Продакшн" (Россия) и Агентства кинематографии Узбекистана (6+).Изюминкой показа сегодняшнего фильма "Подарок Пери" стало личное присутствие узбекистанского и российского актера, режиссера Фархада Махмудова. Наиболее известные проекты с участием Махмудова — "Бригада", "Аманат", "Барон", "Кухня", "Бедная Настя", "Последний бой майора Пугачева", "Синдром жизни", "Ибрат".
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фильм
В Ташкенте прошла премьера узбекско-российской сказки "Подарок Пери"— видео
20:51 01.07.2022 (обновлено: 20:55 01.07.2022)
Специально для Sputnik о проекте рассказал создатель фильма - актер и режиссер Фархад Махмудов.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялась премьера узбекско-российской сказки "Подарок Пери" производства кинокомпании "ВЕГА" (Россия) и Агентства кинематографии Узбекистана (6+).
Специально для Sputnik о проекте рассказал создатель фильма - актер и режиссер Фархад Махмудов.
В Ташкенте в рамках акции "Молодежь и кино" показывают бесплатные кинопремьеры фильмов российско-узбекского производства.
Местом для показов стал летний кинотеатр Ташкентского ВГИКа.
Так, 30 июня в 18.00 любители семейных комедий смогли посмотреть фильм "Солнце на вкус" производства киностудии "Спутник Восток Продакшн" (Россия) и Агентства кинематографии Узбекистана (6+).
Изюминкой показа сегодняшнего фильма "Подарок Пери" стало личное присутствие узбекистанского и российского актера, режиссера Фархада Махмудова.
Наиболее известные проекты с участием Махмудова — "Бригада", "Аманат", "Барон", "Кухня", "Бедная Настя", "Последний бой майора Пугачева", "Синдром жизни", "Ибрат".