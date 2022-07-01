https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-konferentsiya-po-afganistanu-25808328.html
В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану
В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану
Участниками станут делегации из более чем 20 государств, а также международных организаций.
2022-07-01T10:50+0500
2022-07-01T10:50+0500
2022-07-01T10:50+0500
политика
узбекистан
ташкент
мид узбекистана
афганистан
международная конференция по афганистану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_badcc6a5969c9b0c048536938095d1b7.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану с участием делегаций из более чем 20 стран мира и международных организаций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Мероприятие состоится 25 и 26 июля.Спикеры конференции обсудят подходы мирового сообщества к вопросам содействия стабильности и безопасности в Афганистане. Также темами для обсуждений станут постконфликтное восстановление страны, ее интеграция в процессы регионального сотрудничества.Как отметили в пресс-службе ведомства, форум является логическим продолжением Ташкентской международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая состоялась в марте 2018 года. Также нынешняя встреча продолжит Ташкентскую международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", прошедшую в июле прошлого года.Читайте также: Шавкат Мирзиёев объявил о новых возможностях, которые создадут для молодежи - фото
узбекистан
ташкент
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e5f7e03d424250225c523140462e9f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, мид узбекистана, афганистан, международная конференция по афганистану
В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану
Участниками станут делегации из более чем 20 государств, а также международных организаций.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану с участием делегаций из более чем 20 стран мира и международных организаций, сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
Мероприятие состоится 25 и 26 июля.
Спикеры конференции обсудят подходы мирового сообщества к вопросам содействия стабильности и безопасности в Афганистане. Также темами для обсуждений станут постконфликтное восстановление страны, ее интеграция в процессы регионального сотрудничества.
Как отметили в пресс-службе ведомства, форум является логическим продолжением Ташкентской международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая состоялась в марте 2018 года. Также нынешняя встреча продолжит Ташкентскую международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", прошедшую в июле прошлого года.