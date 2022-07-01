https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-konferentsiya-po-afganistanu-25808328.html

В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану

В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану

Участниками станут делегации из более чем 20 государств, а также международных организаций.

2022-07-01T10:50+0500

2022-07-01T10:50+0500

2022-07-01T10:50+0500

политика

узбекистан

ташкент

мид узбекистана

афганистан

международная конференция по афганистану

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану с участием делегаций из более чем 20 стран мира и международных организаций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Мероприятие состоится 25 и 26 июля.Спикеры конференции обсудят подходы мирового сообщества к вопросам содействия стабильности и безопасности в Афганистане. Также темами для обсуждений станут постконфликтное восстановление страны, ее интеграция в процессы регионального сотрудничества.Как отметили в пресс-службе ведомства, форум является логическим продолжением Ташкентской международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая состоялась в марте 2018 года. Также нынешняя встреча продолжит Ташкентскую международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", прошедшую в июле прошлого года.Читайте также: Шавкат Мирзиёев объявил о новых возможностях, которые создадут для молодежи - фото

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узбекистан, ташкент, мид узбекистана, афганистан, международная конференция по афганистану