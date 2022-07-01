https://uz.sputniknews.ru/20220701/video-kakie-voprosy-po-afganistanu-obsudyat-strany-sng-v-iyule---politolog-25831510.html

Видео: какие вопросы по Афганистану обсудят страны СНГ в июле - политолог

Видео: какие вопросы по Афганистану обсудят страны СНГ в июле - политолог

Ташкентский формат по Афганистану поможет сохранить стабильность в регионе СНГ.

2022-07-01T21:02+0500

2022-07-01T21:02+0500

2022-07-01T21:02+0500

видео

афганистан

снг

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В июле в Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану. Что важно обсудить на этой встрече? Для чего эта площадка нужна Узбекистану? Каковы её реальные практические выгоды для страны?На эти и другие вопросы отвечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Главная тема предстоящего Ташкентского форума по Афганистану, по мнению эксперта, - это купирование угроз из Афганистана вовне, в том числе сдерживание террористов и наркотрафика.Что нужно, чтобы решить эти вопросы и поддержать безопасность в центрально-азиатском регионе, смотрите в интервью с политологом на канале Sputnik.

афганистан

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

афганистан, снг, видео