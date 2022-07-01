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Видео: какие вопросы по Афганистану обсудят страны СНГ в июле - политолог
Видео: какие вопросы по Афганистану обсудят страны СНГ в июле - политолог
Ташкентский формат по Афганистану поможет сохранить стабильность в регионе СНГ.
2022-07-01T21:02+0500
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В июле в Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану. Что важно обсудить на этой встрече? Для чего эта площадка нужна Узбекистану? Каковы её реальные практические выгоды для страны?На эти и другие вопросы отвечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Главная тема предстоящего Ташкентского форума по Афганистану, по мнению эксперта, - это купирование угроз из Афганистана вовне, в том числе сдерживание террористов и наркотрафика.Что нужно, чтобы решить эти вопросы и поддержать безопасность в центрально-азиатском регионе, смотрите в интервью с политологом на канале Sputnik.
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Анна Черкасова
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афганистан, снг, видео

Видео: какие вопросы по Афганистану обсудят страны СНГ в июле - политолог

21:02 01.07.2022
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Анна Черкасова
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Ташкентский формат по Афганистану поможет сохранить стабильность в регионе СНГ.
В июле в Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану. Что важно обсудить на этой встрече? Для чего эта площадка нужна Узбекистану? Каковы её реальные практические выгоды для страны?
На эти и другие вопросы отвечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Главная тема предстоящего Ташкентского форума по Афганистану, по мнению эксперта, - это купирование угроз из Афганистана вовне, в том числе сдерживание террористов и наркотрафика.
"Во-первых, странам нужно договориться о том, как обеспечить коллективную безопасность на границе с Афганистаном. Во-вторых, как влиять на ситуацию в самом Афганистане, в том числе по вопросам возможного экономического сотрудничества. В-третьих, нужно решать гуманитарные проблемы, в том числе с голодом в Афганистане", - объясняет Мендкович.
Что нужно, чтобы решить эти вопросы и поддержать безопасность в центрально-азиатском регионе, смотрите в интервью с политологом на канале Sputnik.
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