Видео: какие вопросы по Афганистану обсудят страны СНГ в июле - политолог
Ташкентский формат по Афганистану поможет сохранить стабильность в регионе СНГ.
В июле в Ташкенте пройдет Международная конференция по Афганистану. Что важно обсудить на этой встрече? Для чего эта площадка нужна Узбекистану? Каковы её реальные практические выгоды для страны?
На эти и другие вопросы отвечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Главная тема предстоящего Ташкентского форума по Афганистану, по мнению эксперта, - это купирование угроз из Афганистана вовне, в том числе сдерживание террористов и наркотрафика.
"Во-первых, странам нужно договориться о том, как обеспечить коллективную безопасность на границе с Афганистаном. Во-вторых, как влиять на ситуацию в самом Афганистане, в том числе по вопросам возможного экономического сотрудничества. В-третьих, нужно решать гуманитарные проблемы, в том числе с голодом в Афганистане", - объясняет Мендкович.
Что нужно, чтобы решить эти вопросы и поддержать безопасность в центрально-азиатском регионе, смотрите в интервью с политологом на канале Sputnik.