https://uz.sputniknews.ru/20220701/video-voennyy-ekspert-predskazal-pechalnoe-buduschee-ukrainy-uje-sovsem-skoro-25830153.html
Видео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро
Видео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро
Хроленко о спецоперации на Украине и достижениях армии.
2022-07-01T21:30+0500
2022-07-01T21:30+0500
2022-07-01T21:30+0500
видео
эксперт
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нато
россия
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Россия сорвала переброску трех украинских соединений в зону боевых действий, поразив три учебных центра ВСУ на территории Черниговской, Житомирской и Львовской областей, что будет дорого стоит Киеву, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко. Об этом, а так же об итогах саммита НАТО и ситуации вокруг острова Змеиный, смотрите в новом выпуске проекта "Время Ч", где Александр Николаевич рассказывает о ходе военной операции России на Украине, а также других важных военно-политических новостях недели.Читайте также:Время Ч: военный эксперт — о целях Польши на Украине и планах США в ТайванеПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июля
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MIA „Rosiya Segodnya“
эксперт, украина, нато, видео, россия
Видео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро
В программе "Время Ч" мы с военным обозревателем Александром Хроленко обсуждаем ход военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии.
Россия сорвала переброску трех украинских соединений в зону боевых действий, поразив три учебных центра ВСУ на территории Черниговской, Житомирской и Львовской областей, что будет дорого стоит Киеву, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.
Об этом, а так же об итогах саммита НАТО и ситуации вокруг острова Змеиный, смотрите в новом выпуске проекта "Время Ч"
, где Александр Николаевич рассказывает о ходе военной операции России на Украине, а также других важных военно-политических новостях недели.