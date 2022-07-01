https://uz.sputniknews.ru/20220701/video-voennyy-ekspert-predskazal-pechalnoe-buduschee-ukrainy-uje-sovsem-skoro-25830153.html

Видео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро

Видео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро

Хроленко о спецоперации на Украине и достижениях армии.

2022-07-01T21:30+0500

2022-07-01T21:30+0500

2022-07-01T21:30+0500

видео

эксперт

украина

нато

россия

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Россия сорвала переброску трех украинских соединений в зону боевых действий, поразив три учебных центра ВСУ на территории Черниговской, Житомирской и Львовской областей, что будет дорого стоит Киеву, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко. Об этом, а так же об итогах саммита НАТО и ситуации вокруг острова Змеиный, смотрите в новом выпуске проекта "Время Ч", где Александр Николаевич рассказывает о ходе военной операции России на Украине, а также других важных военно-политических новостях недели.Читайте также:Время Ч: военный эксперт — о целях Польши на Украине и планах США в ТайванеПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июля

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эксперт, украина, нато, видео, россия