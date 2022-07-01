https://uz.sputniknews.ru/20220701/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-1-iyulya-25817257.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июля

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июля

Киссинджер заявил о трех способах закончить украинский конфликт.

2022-07-01T14:45+0500

2022-07-01T14:45+0500

2022-07-01T14:45+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

владимир путин

сша

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 1 июля, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Конфликт на Украине можно закончить тремя способами, сообщил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Первый вариант предполагает контроль России над большей частью Донбасса с "основными промышленными и сельскохозяйственными районами", а также над "полосой земли вдоль Черного моря, что станет победой для Москвы"."В таком случае роль НАТО будет не столь решающей, как считалось прежде", — считает Киссинджер.Второй сценарий подразумевает попытку "вытеснить Россию" из Крыма. Киссинджер уверен, что это может привести к эскалации кризиса. Третий сценарий предполагает возвращение к ситуации до 24 февраля."Нерешенные вопросы можно обсудить на переговорах. Ситуация, вероятно, будет заморожена на некоторое время", — добавил он.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок расплачивается из-за помощи киевскому режиму."Мы тоже платим за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах; цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях... Цена, которую мы платим, поддерживая Украину, гораздо ниже цены, которую мы заплатим, если не будем поддерживать ее", — сказал Столтенберг.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что западные государства цинично и открыто используют миллионы украинских жителей как расходный материал в своих геополитических интригах и попытках сдержать Россию."Так называемый коллективный Запад исходит из того, что их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются", — подчеркнул глава РФ.Он вспомнил пример стран и народов Ближнего Востока, обратив внимание, что "то же самое западные государства сегодня делают с украинцами". По мнению Путина, попытки сдержать Россию предпринимаются для того, чтобы не позволить ей развиваться нужными темпами и на необходимой ей основе традиционных ценностей.Российская армия вывела гарнизон с острова Змеиный в Черном море, чтобы продемонстрировать мировому сообществу, что РФ не мешает усилиям ООН создать гуманитарный коридор для вывоза зерна с Украины, заявило Минобороны.По приказу Путина прошел обмен военнопленными 144 на 144 для сохранения жизни и здоровья российских военнослужащих, бойцов ДНР и ЛНР. Все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.Соединенные Штаты в ближайшие дни заявят о выдаче очередной военной помощи Украине на $800 млн, состоящей из ПВО, сообщил Джо Байден.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что присоединение Украины к НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже "близко возможным".Читайте также:В Мелитополе начали выдавать денежную помощь многодетным семьямЛисичанский "котел" ускорит развал "восточного фронта" ВСУ и НАТО

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украина, владимир путин, сша