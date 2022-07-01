Задача выполнена: "Uzauto Motors" установила рекорд — фото
19:39 01.07.2022 (обновлено: 19:46 01.07.2022)
© "Uzauto Motors"Компания "Uzauto Motors" выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд
Компания выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Компании АО "UzAuto Motors" выполнила поставленную президентом Узбекистана задачу и произвела за первое полугодие текущего года 160 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
© "Uzauto Motors"Компания "Uzauto Motors" выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд
Компания "Uzauto Motors" выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд
Впервые за всю историю своей работы предприятие за первое полугодие выпустило 160 тыс. автомобилей. При этом, трудовой коллектив компании не только выполнил поручение Шавката Мирзиёева, но и установил новый производственный рекорд.
В честь этого знакового события в сборочном цеху устроили торжественный сход с линии 160 тысячного автомобиля.
© "Uzauto Motors"Компания "Uzauto Motors" выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд
Компания "Uzauto Motors" выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд
Руководители предприятия поздравили коллектив с трудовой победой.
Генеральный директор АО "UzAuto Motors" Бо Андерссон поблагодарил всех сотрудников за вклад каждого в достижение цели, поставленной перед коллективом президентом республики.
© "Uzauto Motors"Компания "Uzauto Motors" выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд
Компания "Uzauto Motors" выполнила поручение президента и установила новый производственный рекорд
Бо Андерссон отметил, что сроки ожидания моделей Lacetti и Cobalt уменьшились, а новая задача компании — это успешный запуск производства Chevrolet Tracker и Оnix.
"Для кого-то это может быть просто цифры – 160 тыс., но только наши сотрудники знают какие вложения, какие усилия и какой труд лежат за этими цифрами", - сказал Уктам Мирзаев, председатель профсоюза компании.
Лучшим сотрудникам предприятия вручили грамоты и ценные призы, а для всего коллектива руководство организовало праздничный обед.
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