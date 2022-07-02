https://uz.sputniknews.ru/20220702/beregovye-raketnye-kompleksy-bal-i-bastion-protiv-harpoon-exocet-i-nsm-25837416.html

Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" против Harpoon, Exocet и NSM

Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" против Harpoon, Exocet и NSM

Запад в тревоге: Россия развернула в Калининграде "ужасных близнецов".

2022-07-02T10:01+0500

2022-07-02T10:01+0500

2022-07-02T10:01+0500

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Международный авторитет и технологическое превосходство России в области обычных и ядерных вооружений не позволяют кому-либо диктовать Москве надуманные правила внешней политики, и безнаказанно объявлять санкции. Соучастие любой из стран в антироссийской истерии США и НАТО становится началом болезненного возвращения в реальность многополярного мира.Запад в тревоге: Россия развернула в Калининграде "ужасных близнецов" – мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" и "Бастион", чтобы надавить на Вильнюс и на Запад, потопить при случае натовскую флотилию в Балтийском море. Здесь важно без эмоций рассмотреть причину, следствие и вероятность "возмездия".Попытки отдельных балтийских лимитрофов блокировать на суше и на море Калининградскую область на основании незаконных, принятых США и ЕС вне рамок Устава ООН антироссийских санкций – равнозначны объявлению войны. Поэтому Вильнюсу остается сделать лишь пару неверных шагов для начала боевых действий. Однако береговые мобильные комплексы "Бал" и "Бастион" постоянно контролируют моря, омывающие Россию, и без серьезной причины противокорабельные ракеты (ПКР) не полетят.С другой стороны, аналогичные комплексы давно присутствуют на Балтийском побережье стран НАТО как угроза кораблям ВМФ России. Лидеры стран альянса в Мадриде 30 июня приняли новую антироссийскую стратегию, и следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе – в 150 км от российской границы (Калининградской области). Одновременно в Черноморском регионе Североатлантический альянс усиленно утверждает свой агрессивный дискурс поставками киевскому режиму целой линейки американских, норвежских и французских противокорабельных ракет – Harpoon, NSM и Exocet – в модификациях берегового базирования.При этом совершенно не учитываются интересы России, которая в действительности определяет уровень стабильности и безопасности в Европе – политически, экономически, технологически. Последнее становится очевидным даже при сравнении боевых возможностей "строевых" ПКР производства РФ, США, Норвегии и Франции.Натовские аутсайдеры"Многослойную" оборону российского побережья надежно обеспечивают мобильные БРК "Бал" и "Бастион", действующие в тандеме. Боевые возможности комплекса "Бал" позволяют поражать корабли противника ракетами Х-35У на дальности свыше 500 км, система наведения видит цели и на суше. При необходимости, из Калининграда Х-35У "прилетит" в Швецию, Данию, Германию, Польшу и любую из стран Балтии.Еще более могущественны сверхзвуковые (до 2500 км/час) высокоточные ракеты "Оникс-М" дальностью 800 км комплекса "Бастион" – с балтийского берега "достанут" 300-килограммовой боеголовкой Хельсинки, Осло, Прагу, Вену, Финляндию, Норвегию, Львов. И это не фигура речи, "Ониксы" хорошо зарекомендовали себя в Сирии и в ходе российской спецоперации на Украине.Система наведения комбинированная – инерциальная и активная радиолокационная (на финальной стадии). Ракеты одного залпа способны самостоятельно классифицировать и распределить цели по степени важности, выбрать тактику атаки, и уклониться от средств ПВО противника. Сравнение с российскими аналогами убийственно для западных противокорабельных ракет.Наиболее продвинутым выглядит модернизированная американская ПКР Harpoon, способная со скоростью 850 км/час поразить цель на удалении до 220 км боеголовкой массой 225 кг (это технологический предел Запада по дальности и массе). Норвежская ракета берегового комплекса NSM (Naval Strike Missile) и французская ПКР Exocet несут боеголовки 120 кг и 150 кг соответственно со скоростью 1100 км/час. Заметим, все три натовских изделия дозвуковые, с менее могущественными боеголовками.Что касается боевого применения, относительно новая NSM в горячих точках пока не применялась. ПКР Harpoon в ходе американской операции "Буря в пустыне" (1991 года) использовали на дистанции до 40 км "в связи с трудностями обнаружения малоразмерных целей бортовыми РЛС". При этом ракета не могла снизиться настолько, чтобы попасть борт малого корабля, прошивала надстройку, и взрывалась после пролета цели. Первое боевое применение ПКР Exocet состоялось в британско-аргентинском конфликте 1982 года за Фолклендские острова. Два аргентинских штурмовика-ракетоносца на дистанции 37 км атаковали эсминец "Шеффилд" и фрегата "Плимут" Британских ВМС. Активная радиолокационная головка самонаведения одной из ракет захватила "Шеффилд" на дистанции 12 км, снизилась до 2 метров над водой, пробила борт на 1,8 метра выше ватерлинии, но внутри корпуса не взорвалась – не сработал контактный взрыватель. Вторая ракета потерялась.Любопытен и эпизод 17 мая 1987 года, когда иракский истребитель "Мираж" выпустил две ракеты Exocet по американскому фрегату "Старк". Обе ракеты попали в борт фрегата, но взорвалась только одна.Возможно, Украина получит все упомянутые противокорабельные ракеты НАТО, однако не решит своих проблем. Если с целеуказанием американцы помогут, то для применения ПКР необходимы подготовленные расчеты, которыми ВСУ не располагают. Поставкой натовских модификаций ракет коллективный Запад стремится не столько "открыть порты Украины для вывоза украинского зерна" (которое проще вывезти по Дунаю или по железной дороге), сколько воспрепятствовать освобождению Россией Николаевской и Одесской областей.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Как работают на Украине комплексы РЭБ "Красуха-4С"

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запад, россия, калининград, ракеты