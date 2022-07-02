https://uz.sputniknews.ru/20220702/glava-setevogo-agentstva-frg-nemtsy-budut-shokirovany-kogda-poluchat-scheta-za-gaz-25848231.html

Глава сетевого агентства ФРГ: немцы будут шокированы, когда получат счета за газ

Глава сетевого агентства ФРГ: немцы будут шокированы, когда получат счета за газ

По словам главы немецкого сетевого агентства, Россия в последнее время сократила поставки по "Северному потоку" на 60%. 02.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-02T20:07+0500

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германия

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ситуация с поставками голубого топлива в Германии остается напряженной, поэтому гражданам необходимо подготовиться к существенному подорожанию тарифов, в интервью медиагруппе Funke сообщил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер.По его утверждению, Россия сократила поставки по "Северному потоку" уже на 60%. Мюллер считает, что причиной стали не технические проблемы. Он подчеркнул, что десятидневное летнее техобслуживание трубопровода проводят каждый год, однако в нынешних реалиях это заставляет нервничать тысячи промышленных предприятий.В связи с этим руководитель немецкого агентства спрогнозировал рост цен на газ для потребителей. Он заявил, что из-за ситуации с трубопроводом стоимость на газ может вырасти втрое, а дальнейшее развитие событий сложно предсказать.На фоне кризиса многие граждане Германии не смогут осилить даже минимальное подорожание, поэтому они "будут шокированы, когда получат извещения от поставщиков".Мюллер заключил, что властям страны необходимо принять меры, чтобы облегчить ситуацию для жителей страны.Напомним: "Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.Читайте также:

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германия, газ