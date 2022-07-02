https://uz.sputniknews.ru/20220702/izvestna-data-prazdnika-kurban-bayram-25836904.html
Известна дата праздника Курбан-байрам
Известна дата праздника Курбан-байрам
Шавкат Мирзиёев подписал Постановление о дате праздника
2022-07-02T09:00+0500
2022-07-02T09:00+0500
2022-07-02T09:00+0500
общество
узбекистан
курбан-хайит
курбан-байрам
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Согласно Постановлению, в 2022 году первый день Курбан-байрама выпадает на 9 июля, субботу. В честь праздника узбекистанцы отдохнут четыре дня:Напомним: Ид аль-Адха или Курбан-байрам – один из главных праздников для всех мусульман мира, который знаменует окончание хаджа. Его отмечают через 70 дней после прихода праздника Ураза-байрам в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), которого исламский мир почитает как одного из пророков.Курбан-байрам обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных.Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан-байрама совершается через 40 минут после восхода солнца.Читайте также:Курбан-байрам-2022: что необходимо знатьХадж-2022: подробности организации паломничества
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узбекистан, курбан-хайит, курбан-байрам
Известна дата праздника Курбан-байрам
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление "О праздновании Курбан хайита".
Согласно Постановлению, в 2022 году первый день Курбан-байрама выпадает на 9 июля, субботу.
В честь праздника узбекистанцы отдохнут четыре дня:
9 июля (суббота) - праздник Курбан хайит;
10 июля (воскресенье) – выходной день;
11 июля (понедельник) - дополнительный выходной день;
12 июля (вторник) – еще один дополнительный выходной день.
Напомним: Ид аль-Адха или Курбан-байрам – один из главных праздников для всех мусульман мира, который знаменует окончание хаджа. Его отмечают через 70 дней после прихода праздника Ураза-байрам в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), которого исламский мир почитает как одного из пророков.
Курбан-байрам обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных.
Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.
В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан-байрама совершается через 40 минут после восхода солнца.