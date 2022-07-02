https://uz.sputniknews.ru/20220702/ministr-razvitiya-sporta-uzbekistana-vstretilsya-s-glavoy-fina-v-vengrii-25848750.html

Министр развития спорта Узбекистана встретился с главой FINA в Венгрии

Министр развития спорта Узбекистана встретился с главой FINA в Венгрии

В Будапеште в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

2022-07-02T20:45+0500

2022-07-02T20:45+0500

2022-07-02T20:45+0500

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спорт

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов и генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета (НОК) республики Ойбек Касимов посетили чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии. Спортивных чиновников в Будапешт пригласил президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Так, Икрамов и Касимов провели встречу с президентом FINA, генеральным директором Олимпийского совета Азии Хусейном аль-Мусалламом в рамках соревнований по водному поло, которое включено в программу первенства планеты.Стороны обсудили сотрудничество между Узбекистаном и FINA, а также выделение грантов узбекистанским специалистам на семинарах, проводимых под эгидой федерации.В ходе встречи Аль Мусаллам отметил, что Узбекистан является одним из важных членов Международной федерации и особо выделил готовность к сотрудничеству в продвижении развития водных видов спорта в стране на новый уровень. Он также подчеркнул, что FINA окажет содействие в строительстве современного объекта, специализирующегося на водных видах спорта, для IV юношеских Азиатских игр Ташкент-2025.Министр развития спорта и генсек НОК Узбекистана также примут участие еще в нескольких встречах с официальными лицами венгерского спорта в рамках рабочего визита.Читайте также:

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