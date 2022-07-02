https://uz.sputniknews.ru/20220702/v-uzbekistane-nachali-podgotovku-k-xxv-zimnim-olimpiyskim-igram-25839245.html
В Узбекистане начали подготовку к XXV зимним Олимпийским играм
В Узбекистане начали подготовку к XXV зимним Олимпийским играм
Подготовку также проводят к XIV зимним Паралимпийским играм
2022-07-02T12:02+0500
2022-07-02T12:02+0500
2022-07-02T12:05+0500
спорт
узбекистан
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане стартовала подготовка к предстоящим XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Италии в 2026 году. Так, ее приоритетными задачами на данный момент являются создание необходимой инфраструктуры в регионах, а также расширение сети частных школ, клубов и кружков.Известно, что президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм, проводимым в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в 2026 году".Согласно постановлению уже запланировано строительство современного ледового дворца на территории Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Там будут готовить профессиональных спортсменов, квалифицированных тренеров и других специалистов по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, кёрлингу, хоккею, парахоккею и паракёрлингу.Кроме того, в кишлаке Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области на базе спортивного комплекса "Пахтакор" создадут Центр олимпийской подготовки на 60 мест. Здесь будут готовить будущих атлетов по следующим зимним направлениям: фристайл, горные лыжи, сноуборд, парагорные лыжи, парасноуборд, парахоккей, паракёрлинг.В столице также организуют Республиканскую специализированную спортивную школу по зимним видам спорта.Таким образом, для комплексной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм начиная с 2023-го ежегодно будут выделены средства в размере до 15 млрд сумов.Помимо прочего, целевые показатели подготовки предусматривают участие в 29 программах зимних Олимпийских игр и получение восьми лицензий по семи видам спорта, включая десять программ по трем перспективным олимпийским видам спорта (лыжные гонки, фристайл и кёрлинг), а также участие в четырех программах зимних Паралимпийских игр и получение двух лицензий для участия в соревнованиях по парагорным лыжам.Читайте также:В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо — фотоУзбекистанская сборная по спортивной борьбе штурмует чемпионат Азии
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узбекистан, олимпийские игры
В Узбекистане начали подготовку к XXV зимним Олимпийским играм
12:02 02.07.2022 (обновлено: 12:05 02.07.2022)
Подготовку также проводят к XIV зимним Паралимпийским играм
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане стартовала подготовка к предстоящим XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Италии в 2026 году. Так, ее приоритетными задачами на данный момент являются создание необходимой инфраструктуры в регионах, а также расширение сети частных школ, клубов и кружков.
Известно, что президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм, проводимым в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в 2026 году".
Согласно постановлению уже запланировано строительство современного ледового дворца на территории Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Там будут готовить профессиональных спортсменов, квалифицированных тренеров и других специалистов по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, кёрлингу, хоккею, парахоккею и паракёрлингу.
Кроме того, в кишлаке Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области на базе спортивного комплекса "Пахтакор" создадут Центр олимпийской подготовки на 60 мест. Здесь будут готовить будущих атлетов по следующим зимним направлениям: фристайл, горные лыжи, сноуборд, парагорные лыжи, парасноуборд, парахоккей, паракёрлинг.
В столице также организуют Республиканскую специализированную спортивную школу по зимним видам спорта.
Таким образом, для комплексной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм начиная с 2023-го ежегодно будут выделены средства в размере до 15 млрд сумов.
Помимо прочего, целевые показатели подготовки предусматривают участие в 29 программах зимних Олимпийских игр и получение восьми лицензий по семи видам спорта, включая десять программ по трем перспективным олимпийским видам спорта (лыжные гонки, фристайл и кёрлинг), а также участие в четырех программах зимних Паралимпийских игр и получение двух лицензий для участия в соревнованиях по парагорным лыжам.