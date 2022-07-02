https://uz.sputniknews.ru/20220702/nastoyaschaya-evropa-nashla-ubejische-v-rossii-25847753.html

Настоящая Европа нашла убежище в России

Настоящая Европа нашла убежище в России

Нынче вечерние европейские улицы полны неожиданностей — и самого дурного свойства. В темноте все кошки серы, а уж грабители — тем более.

2022-07-02T19:25+0500

2022-07-02T19:25+0500

2022-07-02T19:25+0500

колумнисты

европа

россия

убежище

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Незадачливых горожан, решивших пройтись после заката солнца, в прямом смысле слова ожидать может все. От ножа и кастета вплоть до огнестрела, если, например, юношам из "социально незащищенных кварталов" приглянутся модные часики или не менее модный бумажник, а то и просто яркая обувь. Лиц, разумеется, никто не разглядит, камеры наблюдения отсутствуют (в силу того, что нужно соблюдать право на частную жизнь, но почему-то злоумышленников, а еще — зверски экономить электричество). Полиция с жандармерией, если и приедут по вызову, лишь покачают головами: "Дамы и господа, старайтесь быть осмотрительнее и осторожнее". Эта вежливая формула универсальна и означает: "Мы не можем обещать, что будем искать ваших обидчиков", пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.Да-да, запирайте этажи, ночью будут грабежи.И не только грабежи, но и сведение счетов между бандами наркоторговцев, которые выясняют отношения на языке "калашей". Стреляют, да. Очередями, да. Зачастую жертвы — несовершеннолетние подростки, которым едва исполнилось четырнадцать.Экстренная ситуация со здоровьем? Сердечный приступ или, не дай бог, инсульт настиг в ночи? Скорая в этом случае приедет, но куда ее экипаж доставит пациента, если ближайшее приемное отделение больницы закрыто именно в вечерние и ночные часы?Перечисленное, как можно было подумать еще лет десять назад, — что-то из жизни латиноамериканской страны. Ан нет, это картинки сегодняшней европейской жизни, в частности французской.А если добавить, что на всю эту надвигающуюся на обывателей "красоту" сейчас легли и ложиться продолжают энергетический кризис, экономический кризис и инфляция, которой не видели последние минимум лет сорок, то где, собственно, та самая Европа, которая рисовалась в не столь уж далеких мечтах как континент процветания (вечного), рая потребления (массового, вне зависимости от доходов) и царства (практически абсолютной) безопасности для жизни, собственности и здоровья.Где сейчас все те права граждан, что были гарантированы и соблюдались совершенно неукоснительно, включая право на получение любой информации и право на выражение любой точки зрения?Правильный ответ — в России.Ирония истории — та самая Россия, которую Европа вначале по умолчанию, а затем уже без стеснения, как казалось все той же Европе, обрекла на роль вечно проигравшей. Вначале в холодной войне. Затем — страдающей под санкциями, вводившимися сначала точечно, потом — квадратно-гнездовым способом, ну а в финале — настоящим "ковровым" методом.Правильно, а что стесняться-то?В течение тридцати с небольшим лет Запад на нас смотрел сначала как на необразованных, голодных и нищих чудовищ (и в этот момент, кстати, демонстрировал свою так называемую доброту и высказывал не менее фальшивую солидарность), от которых можно всего ожидать, далее пришел этап советов — следуй мы им, стали бы натуральной колонией. Ну а потом, когда стало понятно, что игра в щедроты завершена, то мы стали самыми опасными и самыми непредсказуемыми гражданами самой нехорошей страны на свете. И пришло время с нами со всеми расправиться. Удушив экономически, изолировав политически, да и просто уморив голодом, что уж тут стесняться и ходить вокруг да около.Но что-то пошло не так. Совсем не так.Накрывая нас чугунной плитой и запрещая покупки синтетического тряпья в сетевом масс-маркете, корча страшные рожи и уводя гиганта сборно-разборной мебели для "коливинга", пугая близким отсутствием запчастей и отсутствием прочего "шеринга", этот самый Западный Союз Европейских Демократий всего хорошего против всего плохого дал нам возможность убедиться, что мы — абсолютно самодостаточны.Пока нам улыбались и пока нам строили коллективную "козью морду", мы наладили промышленность. Заново выстроив производство, мы напомнили себе о том, что в рыночной экономике имеется не только предложение, но и спрос. И мы должны суметь его удовлетворить.Отдельные пугливые персонажи стонали о том, что "больше не будет памперсов и средств женской гигиены". Ласково улыбнувшись, предприятия и предприниматели той самой "легонькой промышленности" отрапортовали, что готовы к любому росту потребностей. И даже этому рады.Их практически немедленно поддержали фермеры, сообщившие, что ожидают рекордные урожаи разнообразных зерновых. "Все же свое — от удобрений до полей. С любыми почвами. Хоть суглинковыми, хоть черноземами. Хватит всем и на всех".Клич рос и расширял октавы.Дизайнеры готовы выпускать любую мебель (поскольку сырья, мягко выражаясь, до хрена и больше и оно тоже свое, санкциям неподверженное ни разу). Стилисты модной одежды и обуви тоже тут как тут. И они, представьте себе, тоже не зависят ни от логистики, ни от поставок с другого края света. Лен — свой. Хлопок — если не всегда свой, то уж точно от верных партнеров. Кожи всякие-разные — да на здоровье. Да и меха. Все натуральное.И пусть коллективная Грета Тунберг устраивает хоть всемирную стачку за зеленый переход, русские женщины не откажутся от того, чтобы зимой набросить на плечи "пушистое и мягкое золото".Но даже не это важно. Не этот избыточный вещный мир, которого всегда будет мало, уж такова натура человека.Самое важное, что Россия, восприняв фундаментальные ценности, которым отчего-то предшествует (пока) прилагательное "европейские", их сумела не просто апроприировать. Она их сделала своими. Настолько, что сегодня они выглядят как само собой разумеющееся.Например, свободная инициатива в бизнесе. Которой в Европе уже давно нет: из-за неподъемных налогов и не в последнюю очередь из-за чудовищной лени, ставшей одной из главных черт характера сегодняшнего европейского обывателя. Он не способен работать больше строгих восьми часов в день. Да и то с обязательным обеденным перерывом. Любое лишнее усилие вызывает мелкие протесты — в лучшем случае. В худшем — национальные стачки.Например, свобода в личной жизни. Не той, что распахивается нараспашку, как те норки из романа Воннегута, а той, которая основана на самостоятельности и автономности, способности принимать решения, а также той, что не предполагает сообщение urbi et orbi о своих чувственных и сексуальных предпочтениях.Например, свобода слова. Свобода говорить то, что думаешь. Делать и поступать в соответствии с собственными убеждениями, а не жить по прописям, изложенным в медийном пространстве разнообразными прогрессистами и сторонниками дурно понимаемой "демократии".Свобода воспитывать детей так, как считаешь нужным. А не так, как считают правильным это делать разнообразные НКО, приносящие старшеклассникам разнообразные брошюрки о гендерной флюидности и призывая, например, шестнадцатилетних мальчиков (с целью продвижения инклюзии — и снова дурно понятой) надевать в школу юбки. Как предмет одежды, взятый из чужого гардероба, способен поддержать равенство, активисты, выступающие за все хорошее и против всего плохого, предпочитают не объяснять.Опутанные многочисленными запретами или правилами, внедренными сторонниками политкорректности, радикального феминизма, "прав человека", европейцы практически без боя отдали все свои свободы, только чтобы от них отстали. И дали жить. Они поменяли их на вроде бы безопасность и на вроде бы стабильность. В итоге все это оказалось химерой. Темные и опасные улицы, частые перестрелки, насилие, ставшее чертой повседневности.В момент, когда ситуация дойдет до края, Россия, как всегда на протяжении своей истории, вернет Европе русские фундаментальные ценности, сумев их и сберечь, и приумножить.Не рассчитывая, конечно же, ни на какую благодарность, а всего лишь исполнив свой русский — и потому европейский — долг.

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2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

европа, россия, убежище