https://uz.sputniknews.ru/20220702/sotrudniki-genkonsulstva-vstretilis-s-grajdanami-uzbekistana-v-almaty-25847525.html

Сотрудники Генконсульства встретились с гражданами Узбекистана в Алматы

Сотрудники Генконсульства встретились с гражданами Узбекистана в Алматы

Дипломаты проинформировали рабочих из Узбекистана о всенародном обсуждении проекта изменений в Конституцию страны.

2022-07-02T18:46+0500

2022-07-02T18:46+0500

2022-07-02T18:46+0500

общество

узбекистан

алматы

генеральное консульство узбекистана

граждане

дипломаты

дипломат

рабочий

конституция

изменения

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Алматы встретились с гражданами республики, которые временно работают в Казахстане. На встрече присутствовали более 40 граждан Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Встреча была организована с целью защиты законных интересов трудовых мигрантов и оказания им необходимой консульско-правовой помощи. Дипломаты проинформировали узбекистанских рабочих о мерах, которые предпринимают в стране по организации безопасной внешней трудовой миграции и предоставляемых льготах для трудовых мигрантов.Также сотрудники Генконсульства довели до узбекистанцев о начавшемся всенародном обсуждении проекта изменений в Конституцию и призвали их принять участие в таком важном политическом мероприятии.Также рабочие из Узбекистана рассказали дипломатам, что работодатель вовремя выплачивает им заработную плату и при необходимости оказывает поддержку по всем возникающим вопросам.Помимо этого, представители МИД страны посетили рабочие места граждан Узбекистана и ознакомились с условиями труда, соблюдением норм технической безопасности, организацией быта, а также осмотрели места их проживания.Читайте также:

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узбекистан, алматы, генеральное консульство узбекистана, граждане, дипломаты, дипломат, рабочий, конституция, изменения