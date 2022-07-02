https://uz.sputniknews.ru/20220702/sotrudniki-genkonsulstva-vstretilis-s-grajdanami-uzbekistana-v-almaty-25847525.html
Сотрудники Генконсульства встретились с гражданами Узбекистана в Алматы
Сотрудники Генконсульства встретились с гражданами Узбекистана в Алматы
Дипломаты проинформировали рабочих из Узбекистана о всенародном обсуждении проекта изменений в Конституцию страны.
2022-07-02T18:46+0500
2022-07-02T18:46+0500
2022-07-02T18:46+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Алматы встретились с гражданами республики, которые временно работают в Казахстане. На встрече присутствовали более 40 граждан Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Встреча была организована с целью защиты законных интересов трудовых мигрантов и оказания им необходимой консульско-правовой помощи. Дипломаты проинформировали узбекистанских рабочих о мерах, которые предпринимают в стране по организации безопасной внешней трудовой миграции и предоставляемых льготах для трудовых мигрантов.Также сотрудники Генконсульства довели до узбекистанцев о начавшемся всенародном обсуждении проекта изменений в Конституцию и призвали их принять участие в таком важном политическом мероприятии.Также рабочие из Узбекистана рассказали дипломатам, что работодатель вовремя выплачивает им заработную плату и при необходимости оказывает поддержку по всем возникающим вопросам.Помимо этого, представители МИД страны посетили рабочие места граждан Узбекистана и ознакомились с условиями труда, соблюдением норм технической безопасности, организацией быта, а также осмотрели места их проживания.Читайте также:
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узбекистан, алматы, генеральное консульство узбекистана, граждане, дипломаты, дипломат, рабочий, конституция, изменения
Сотрудники Генконсульства встретились с гражданами Узбекистана в Алматы
Дипломаты проинформировали рабочих из Узбекистана о всенародном обсуждении проекта изменений в Конституцию страны.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Алматы встретились с гражданами республики, которые временно работают в Казахстане. На встрече присутствовали более 40 граждан Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Встреча была организована с целью защиты законных интересов трудовых мигрантов и оказания им необходимой консульско-правовой помощи. Дипломаты проинформировали узбекистанских рабочих о мерах, которые предпринимают в стране по организации безопасной внешней трудовой миграции и предоставляемых льготах для трудовых мигрантов.
Также сотрудники Генконсульства довели до узбекистанцев о начавшемся всенародном обсуждении проекта изменений в Конституцию и призвали их принять участие в таком важном политическом мероприятии.
Также рабочие из Узбекистана рассказали дипломатам, что работодатель вовремя выплачивает им заработную плату и при необходимости оказывает поддержку по всем возникающим вопросам.
Помимо этого, представители МИД страны посетили рабочие места граждан Узбекистана и ознакомились с условиями труда, соблюдением норм технической безопасности, организацией быта, а также осмотрели места их проживания.