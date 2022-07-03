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Финляндия намерена разместить базу НАТО в Южной Карелии
Финляндия намерена разместить базу НАТО в Южной Карелии
Финны захотели разместить базу военного блока на границе с РФ.
2022-07-03T14:07+0500
2022-07-03T14:07+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву."Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", — заявил мэр.Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.Южная Карелия – область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.Читайте также:Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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финляндия, нато, россия, карелия

Финляндия намерена разместить базу НАТО в Южной Карелии

14:07 03.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО. Архивное фото
Логотип НАТО. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Финны захотели разместить базу военного блока на границе с Россией.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.
"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", — заявил мэр.
Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
Южная Карелия – область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.
Читайте также:
Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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