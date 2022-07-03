https://uz.sputniknews.ru/20220703/glava-minoborony-rf-shoygu-dolojil-putinu-ob-osvobojdenii-lnr-25862691.html

Глава Минобороны РФ Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Глава Минобороны РФ Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики.

2022-07-03T15:29+0500

2022-07-03T15:29+0500

2022-07-03T16:32+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

минобороны рф

сергей шойгу

украина

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики, передает РИА Новости.Накануне союзные силы, состоящие из российских военных и бойцов Народной милиции ЛНР, окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видео

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лнр, минобороны рф, сергей шойгу, украина