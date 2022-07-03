https://uz.sputniknews.ru/20220703/glava-minoborony-rf-shoygu-dolojil-putinu-ob-osvobojdenii-lnr-25862691.html
Глава Минобороны РФ Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Глава Минобороны РФ Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики.
2022-07-03T15:29+0500
2022-07-03T15:29+0500
2022-07-03T16:32+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики, передает РИА Новости.Накануне союзные силы, состоящие из российских военных и бойцов Народной милиции ЛНР, окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видео
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лнр, минобороны рф, сергей шойгу, украина
Глава Минобороны РФ Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
15:29 03.07.2022 (обновлено: 16:32 03.07.2022)
Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики, передает РИА Новости.
"Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Накануне союзные силы, состоящие из российских военных и бойцов Народной милиции ЛНР, окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.
Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.