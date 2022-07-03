https://uz.sputniknews.ru/20220703/kadyrov-podtverdil-chto-lisichansk-v-lnr-polnostyu-osvobojden--video-25858998.html
Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видео
Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видео
Колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города.
2022-07-03T12:45+0500
2022-07-03T12:45+0500
2022-07-03T12:45+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/03/25859158_0:33:1462:855_1920x0_80_0_0_0ffca81f2834934b2af68a5d30f71f85.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил, что город Лисичанск в ЛНР полностью освобожден, передает RT. "Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города", - сообщил он.Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной республике.Он также отметил, что подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищали город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".Читайте также:В российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов - видео
лнр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/03/25859158_139:0:1323:888_1920x0_80_0_0_c119fa5409af863de460d2e1c9a43808.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рамзан кадыров, лнр
Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видео
Колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города, сообщил Кадыров.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил, что город Лисичанск в ЛНР полностью освобожден, передает RT
.
"Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города", - сообщил он.
Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил
, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной республике.
Он также отметил, что подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищали город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".