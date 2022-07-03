https://uz.sputniknews.ru/20220703/kadyrov-podtverdil-chto-lisichansk-v-lnr-polnostyu-osvobojden--video-25858998.html

Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видео

Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видео

Колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города.

2022-07-03T12:45+0500

2022-07-03T12:45+0500

2022-07-03T12:45+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

лнр

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил, что город Лисичанск в ЛНР полностью освобожден, передает RT. "Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города", - сообщил он.Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной республике.Он также отметил, что подразделение "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищали город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств".Читайте также:В российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов - видео

лнр

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рамзан кадыров, лнр