https://uz.sputniknews.ru/20220703/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25855968.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.

2022-07-03T10:01+0500

2022-07-03T10:01+0500

2022-07-03T10:08+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится сухая и жаркая погода, сообщили в Узгидромете.Только по Каракалпакстану местами пройдет кратковременный дождь и гроза. По предгорной и горной территории Ферганской долины возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана. Местами будет усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура воздуха поднимется до 36-41 градуса, по югу и пустынной зоне до 43-45 градусов. В Ташкенте дождей не ожидается. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха составит 39-41 градус. По горным районам республики будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура составит 30-35 градусов.Читайте также:В каком регионе Узбекистана содержат больше всего верблюдов

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погода