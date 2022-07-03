https://uz.sputniknews.ru/20220703/universitet-v-germanii-otmenil-lektsiyu-biologa-o-suschestvovanii-tolko-dvux-polov-25861128.html
Университет в Германии отменил лекцию биолога о существовании только двух полов
Университет в Германии отменил лекцию биолога о существовании только двух полов
Биолог хотела рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола".
2022-07-03T19:35+0500
2022-07-03T19:35+0500
2022-07-03T19:35+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего двух видов биологического пола, сообщает газета Welt.По информации издания, биолог хотела рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола". Активисты левого толка в связи с этим призвали к акции протеста, тезис Фолльбрехт был назван "ненаучным, бесчеловечным и враждебным к квир- и транслюдям".Отмечается, что лекцию Фолльбрехт отменили "из соображений безопасности". Как рассказали в университете, полиция сообщила, что в связи с лекцией была запланирована акция протеста, при этом ожидалась и контрдемонстрация."Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию", — отметили в университете, заверив, что постараются дать биологу возможность выступить позднее.Сама Фолльбрехт заявила таблоиду Bild, что "уступка радикальным, готовым к насилию активистам, которые не имеют понятия о биологии, понятна, но настораживает".Читайте также:Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя
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германия, биолог, мужчина, женщина
Университет в Германии отменил лекцию биолога о существовании только двух полов
Биолог планировала рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола".
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего двух видов биологического пола, сообщает газета Welt
.
По информации издания, биолог хотела рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола". Активисты левого толка в связи с этим призвали к акции протеста, тезис Фолльбрехт был назван "ненаучным, бесчеловечным и враждебным к квир- и транслюдям".
Отмечается, что лекцию Фолльбрехт отменили "из соображений безопасности". Как рассказали в университете, полиция сообщила, что в связи с лекцией была запланирована акция протеста, при этом ожидалась и контрдемонстрация.
"Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию", — отметили в университете, заверив, что постараются дать биологу возможность выступить позднее.
Сама Фолльбрехт заявила таблоиду Bild, что "уступка радикальным, готовым к насилию активистам, которые не имеют понятия о биологии, понятна, но настораживает".