https://uz.sputniknews.ru/20220703/uzbekistanets-stal-nastavnikom-stareyshego-futbolnogo-kluba-tadjikistana-25859544.html

Узбекистанец стал наставником старейшего футбольного клуба Таджикистана

Узбекистанец стал наставником старейшего футбольного клуба Таджикистана

С уходом Резы Паркаса эта должность на месяц осталась вакантной.

2022-07-03T13:26+0500

2022-07-03T13:26+0500

2022-07-03T13:26+0500

спорт

футбол

клуб

узбекистанец

таджикистан

тренер

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Специалист из Узбекистана Нумон Гасанов стал наставником ФК "Истаравшан" в Таджикистане.Пресс-секретарь Согдийской федерации футбола Ахлиддин Юнусов заявил Sputnik Таджикистан, что главным тренером Гасанов будет до конца нынешнего сезона.Футболисты под его руководством уже провели два матча.Прежний наставник клуба Реза Паркас, уроженец Ирана и гражданин Германии, подал в отставку после череды поражений команды."Истаравшан" - один из старейших футбольных клубов Таджикистана.Читайте также:В Узбекистане начали подготовку к XXV зимним Олимпийским играм

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футбол, клуб, узбекистанец, таджикистан, тренер