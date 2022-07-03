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Узбекистанец стал наставником старейшего футбольного клуба Таджикистана
Узбекистанец стал наставником старейшего футбольного клуба Таджикистана
С уходом Резы Паркаса эта должность на месяц осталась вакантной.
2022-07-03T13:26+0500
2022-07-03T13:26+0500
спорт
футбол
клуб
узбекистанец
таджикистан
тренер
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Специалист из Узбекистана Нумон Гасанов стал наставником ФК "Истаравшан" в Таджикистане.Пресс-секретарь Согдийской федерации футбола Ахлиддин Юнусов заявил Sputnik Таджикистан, что главным тренером Гасанов будет до конца нынешнего сезона.Футболисты под его руководством уже провели два матча.Прежний наставник клуба Реза Паркас, уроженец Ирана и гражданин Германии, подал в отставку после череды поражений команды."Истаравшан" - один из старейших футбольных клубов Таджикистана.Читайте также:В Узбекистане начали подготовку к XXV зимним Олимпийским играм
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футбол, клуб, узбекистанец, таджикистан, тренер

Узбекистанец стал наставником старейшего футбольного клуба Таджикистана

13:26 03.07.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Учебно-тренировочный сбор. Архивное фото
Футбол. Учебно-тренировочный сбор. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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С уходом Резы Паркаса эта должность на месяц осталась вакантной.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Специалист из Узбекистана Нумон Гасанов стал наставником ФК "Истаравшан" в Таджикистане.
Пресс-секретарь Согдийской федерации футбола Ахлиддин Юнусов заявил Sputnik Таджикистан, что главным тренером Гасанов будет до конца нынешнего сезона.
Футболисты под его руководством уже провели два матча.
Прежний наставник клуба Реза Паркас, уроженец Ирана и гражданин Германии, подал в отставку после череды поражений команды.
"Истаравшан" - один из старейших футбольных клубов Таджикистана.
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