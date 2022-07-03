https://uz.sputniknews.ru/20220703/v-rossiyskom-gorode-proizoshli-vzryvy-est-pogibshie-povrejdeny-okolo-50-domov---video-25857751.html
В российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов - видео
В российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов - видео
Губернатор заявил о серии хлопков в Белгороде, повреждены около 50 домов.
2022-07-03T11:03+0500
2022-07-03T11:03+0500
2022-07-03T11:03+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков заявил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены."Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять - полностью", - заявил он в своем Telegram-канале.Читайте также:Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - видео
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россия, украина, город, погибшие
В российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов - видео
Губернатор Гладков заявил о серии хлопков в Белгороде.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков заявил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека.
Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали.
Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.
"Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять - полностью", - заявил он в своем Telegram-канале.