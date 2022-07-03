https://uz.sputniknews.ru/20220703/v-rossiyskom-gorode-proizoshli-vzryvy-est-pogibshie-povrejdeny-okolo-50-domov---video-25857751.html

В российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов - видео

В российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов - видео

Губернатор заявил о серии хлопков в Белгороде, повреждены около 50 домов.

2022-07-03T11:03+0500

2022-07-03T11:03+0500

2022-07-03T11:03+0500

россия

россия

украина

город

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/03/25857891_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df803d0028dfc4a4f5ed502b0997f353.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков заявил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены."Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять - полностью", - заявил он в своем Telegram-канале.Читайте также:Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - видео

россия

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, город, погибшие