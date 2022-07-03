https://uz.sputniknews.ru/20220703/v-tashkente-proxodyat-peregovory-s-delegatsiey-iz-afganistana-v-formate-v2v---25864781.html

В Ташкенте проходят переговоры с делегацией из Афганистана в формате В2В

В Ташкенте проходят переговоры с делегацией из Афганистана в формате В2В

Сегодня в Ташкенте проходят переговоры в рамках формата В2В.

2022-07-03T18:54+0500

2022-07-03T18:54+0500

2022-07-03T18:54+0500

экономика

ташкент

афганистан

переговоры

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте проходят переговоры в рамках формата В2В с представители бизнес-сообщества Афганистана. Об этом сообщает Минторг "Талибана"*, передает Sputnik Афганистан.В повестку диалога между компаниями частного сектора входят вопросы укрепления торговых отношений с Узбекистаном, выстраивания маркетинговой стратегии для афганской продукции на узбекском рынке, привлечения инвестиций и обмена опытом. Кроме того, прибывший в Ташкент из Кабула Нуреддин Азизи, и. о. главы Минторга, провел консультативную встречу с проживающими там афганскими предпринимателями, а также обсудил с ними поиск торговых и транзитных возможностей. Он пообещал поднять выдвинутые ими предложения на переговорах с узбекскими властями. * — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:В каком регионе Узбекистана содержат больше всего верблюдов

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ташкент, афганистан, переговоры, узбекистан