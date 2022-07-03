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В Ташкенте проходят переговоры с делегацией из Афганистана в формате В2В
В Ташкенте проходят переговоры с делегацией из Афганистана в формате В2В
Сегодня в Ташкенте проходят переговоры в рамках формата В2В.
2022-07-03T18:54+0500
2022-07-03T18:54+0500
экономика
ташкент
афганистан
переговоры
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте проходят переговоры в рамках формата В2В с представители бизнес-сообщества Афганистана. Об этом сообщает Минторг "Талибана"*, передает Sputnik Афганистан.В повестку диалога между компаниями частного сектора входят вопросы укрепления торговых отношений с Узбекистаном, выстраивания маркетинговой стратегии для афганской продукции на узбекском рынке, привлечения инвестиций и обмена опытом. Кроме того, прибывший в Ташкент из Кабула Нуреддин Азизи, и. о. главы Минторга, провел консультативную встречу с проживающими там афганскими предпринимателями, а также обсудил с ними поиск торговых и транзитных возможностей. Он пообещал поднять выдвинутые ими предложения на переговорах с узбекскими властями. * — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:В каком регионе Узбекистана содержат больше всего верблюдов
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ташкент, афганистан, переговоры, узбекистан

В Ташкенте проходят переговоры с делегацией из Афганистана в формате В2В

18:54 03.07.2022
© Sputnik АфганистанВ Ташкенте проходят переговоры с делегацией из Афганистана в формате В2В
В Ташкенте проходят переговоры с делегацией из Афганистана в формате В2В - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2022
© Sputnik Афганистан
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В повестку диалога между компаниями частного сектора входят вопросы укрепления торговых отношений с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте проходят переговоры в рамках формата В2В с представители бизнес-сообщества Афганистана. Об этом сообщает Минторг "Талибана"*, передает Sputnik Афганистан.
В повестку диалога между компаниями частного сектора входят вопросы укрепления торговых отношений с Узбекистаном, выстраивания маркетинговой стратегии для афганской продукции на узбекском рынке, привлечения инвестиций и обмена опытом.
Кроме того, прибывший в Ташкент из Кабула Нуреддин Азизи, и. о. главы Минторга, провел консультативную встречу с проживающими там афганскими предпринимателями, а также обсудил с ними поиск торговых и транзитных возможностей.
Он пообещал поднять выдвинутые ими предложения на переговорах с узбекскими властями.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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