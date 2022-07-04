https://uz.sputniknews.ru/20220704/stali-izvestny-soperniki-uzbekistana-na-igrax-islamskoy-solidarnosti-v-turtsii-25875993.html

Стали известны соперники Узбекистана на Играх Исламской солидарности в Турции

Стали известны соперники Узбекистана на Играх Исламской солидарности в Турции

V Игры Исламской солидарности пройдут с 9 по 18 августа в Конье.

2022-07-04T10:45+0500

2022-07-04T10:45+0500

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спорт

узбекистан

сборная

турция

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Прошла жеребьевка в командных видах спорта предстоящих V Игр Исламской солидарности, которые пройдут в Турции. В предстоящих соревнованиях Узбекистан представят женские команды по гандболу, волейболу и баскетболу 3х3. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитет республики.Так, в ходе жеребьевки были определены будущие соперники сборных Узбекистана по гандболу и волейболу. Узбекистанские гандболистки в своей группе сразятся с представительницами Сенегала, Бангладеша и Турции, а волейболистки встретятся со сборными Индонезии, Турции и Ирана по волейболу.Программа состязаний по баскетболу 3х3, в свою очередь будет сформирована, исходя из рейтинга команд - таков регламент соревнований.Напомним: V Игры Исламской солидарности пройдут в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.

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узбекистан, сборная, турция