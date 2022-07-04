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Стали известны соперники Узбекистана на Играх Исламской солидарности в Турции
Стали известны соперники Узбекистана на Играх Исламской солидарности в Турции
V Игры Исламской солидарности пройдут с 9 по 18 августа в Конье.
2022-07-04T10:45+0500
2022-07-04T10:45+0500
2022-07-04T10:46+0500
спорт
узбекистан
сборная
турция
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Прошла жеребьевка в командных видах спорта предстоящих V Игр Исламской солидарности, которые пройдут в Турции. В предстоящих соревнованиях Узбекистан представят женские команды по гандболу, волейболу и баскетболу 3х3. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитет республики.Так, в ходе жеребьевки были определены будущие соперники сборных Узбекистана по гандболу и волейболу. Узбекистанские гандболистки в своей группе сразятся с представительницами Сенегала, Бангладеша и Турции, а волейболистки встретятся со сборными Индонезии, Турции и Ирана по волейболу.Программа состязаний по баскетболу 3х3, в свою очередь будет сформирована, исходя из рейтинга команд - таков регламент соревнований.Напомним: V Игры Исламской солидарности пройдут в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.
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узбекистан, сборная, турция
Стали известны соперники Узбекистана на Играх Исламской солидарности в Турции
10:45 04.07.2022 (обновлено: 10:46 04.07.2022)
V Игры Исламской солидарности пройдут с 9 по 18 августа в Конье.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Прошла жеребьевка в командных видах спорта предстоящих V Игр Исламской солидарности, которые пройдут в Турции. В предстоящих соревнованиях Узбекистан представят женские команды по гандболу, волейболу и баскетболу 3х3. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитет республики.
Так, в ходе жеребьевки были определены будущие соперники сборных Узбекистана по гандболу и волейболу. Узбекистанские гандболистки в своей группе сразятся с представительницами Сенегала, Бангладеша и Турции, а волейболистки встретятся со сборными Индонезии, Турции и Ирана по волейболу.
Программа состязаний по баскетболу 3х3, в свою очередь будет сформирована, исходя из рейтинга команд - таков регламент соревнований.
Напомним: V Игры Исламской солидарности пройдут в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.