У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту
Судно обесточено и застряло во время сильного волнения в одном километре от берега.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 9News и австралийскую полицию.
Известно, что судно обесточено и застряло во время сильного волнения в водах Королевского национального парка на юге Сиднея. Сейчас корабль стоит на якоре примерно в одном километре от берега.
"На борту 21 член экипажа, и была мысль о том, чтобы поднять некоторых из них по воздуху... Я говорил с управлением морской безопасности Австралии, которое сообщило, что они считают небезопасным делать это в настоящее время, и они отложили эту спасательную операцию", - заявил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.
По сообщению телеканала, в данное время к судну направили буксиры.