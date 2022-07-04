https://uz.sputniknews.ru/20220704/u-beregov-avstralii-terpit-bedstvie-gruzovoe-sudno-s-21-chelovekom-na-bortu-25875365.html

У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту

У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту

Судно обесточено и застряло во время сильного волнения в одном километре от берега.

2022-07-04T10:21+0500

2022-07-04T10:21+0500

2022-07-04T10:21+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 9News и австралийскую полицию.Известно, что судно обесточено и застряло во время сильного волнения в водах Королевского национального парка на юге Сиднея. Сейчас корабль стоит на якоре примерно в одном километре от берега.По сообщению телеканала, в данное время к судну направили буксиры.

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австралия, судно, груз