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У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту
У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту
Судно обесточено и застряло во время сильного волнения в одном километре от берега.
2022-07-04T10:21+0500
2022-07-04T10:21+0500
в мире
австралия
судно
груз
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 9News и австралийскую полицию.Известно, что судно обесточено и застряло во время сильного волнения в водах Королевского национального парка на юге Сиднея. Сейчас корабль стоит на якоре примерно в одном километре от берега.По сообщению телеканала, в данное время к судну направили буксиры.
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австралия, судно, груз

У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту

10:21 04.07.2022
© Depositphotos / JovannigAerial view of Sydney Harbor and Downtown Skyline, Australia
Aerial view of Sydney Harbor and Downtown Skyline, Australia - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Depositphotos / Jovannig
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Судно обесточено и застряло во время сильного волнения в одном километре от берега.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 9News и австралийскую полицию.
Известно, что судно обесточено и застряло во время сильного волнения в водах Королевского национального парка на юге Сиднея. Сейчас корабль стоит на якоре примерно в одном километре от берега.
"На борту 21 член экипажа, и была мысль о том, чтобы поднять некоторых из них по воздуху... Я говорил с управлением морской безопасности Австралии, которое сообщило, что они считают небезопасным делать это в настоящее время, и они отложили эту спасательную операцию", - заявил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.
По сообщению телеканала, в данное время к судну направили буксиры.
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