https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-samarkande-zapustili-novuyu-turisticheskuyu-marshrutku--karta-25888870.html

В Самарканде запустили новую туристическую маршрутку — карта

В Самарканде запустили новую туристическую маршрутку — карта

Рейс появился в связи с постановления президента.

2022-07-04T17:12+0500

2022-07-04T17:12+0500

2022-07-04T17:12+0500

самарканд

туризм

маршрутка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25889363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_daedd32fb4a919e3d39e5332b54decca.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Самарканде запустили новое маршрутное такси, связывающее туристические улицы. Об этом сообщили в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.Рейс появился в связи с постановления президента "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".Новое маршрутное такси № 1 отходит от площади Регистан, далее по Университетскому бульвару, улицам Орзу Махмудова, Узбекистанской, Шохруха Мирзо, Мирзо Улугбека, Огахий и завершает движение на улице "Бозорова".Жителей и гостей города будут перевозить на транспорте марки Changan MIDIBUS G 60. Стоимость поездки составит 3 тыс. сум."Создание необходимых условий для ознакомления граждан с туристическим потенциалом страны, ускоренное развитие современной сервисной инфраструктуры, безусловно, послужит выходу сферы туризма на новый уровень", - добавили в ведомстве.Читайте также:Отменен рейс пассажирского поезда "Нукус — Бейнеу"В аэропорту Ташкента ввели ограничения – подробности

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, маршрутка