https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-samarkande-zapustili-novuyu-turisticheskuyu-marshrutku--karta-25888870.html
В Самарканде запустили новую туристическую маршрутку — карта
В Самарканде запустили новую туристическую маршрутку — карта
Рейс появился в связи с постановления президента.
2022-07-04T17:12+0500
2022-07-04T17:12+0500
2022-07-04T17:12+0500
самарканд
туризм
маршрутка
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Самарканде запустили новое маршрутное такси, связывающее туристические улицы. Об этом сообщили в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.Рейс появился в связи с постановления президента "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".Новое маршрутное такси № 1 отходит от площади Регистан, далее по Университетскому бульвару, улицам Орзу Махмудова, Узбекистанской, Шохруха Мирзо, Мирзо Улугбека, Огахий и завершает движение на улице "Бозорова".Жителей и гостей города будут перевозить на транспорте марки Changan MIDIBUS G 60. Стоимость поездки составит 3 тыс. сум."Создание необходимых условий для ознакомления граждан с туристическим потенциалом страны, ускоренное развитие современной сервисной инфраструктуры, безусловно, послужит выходу сферы туризма на новый уровень", - добавили в ведомстве.Читайте также:Отменен рейс пассажирского поезда "Нукус — Бейнеу"В аэропорту Ташкента ввели ограничения – подробности
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самарканд, маршрутка
В Самарканде запустили новую туристическую маршрутку — карта
Рейс появился в связи с постановления президента "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
В Самарканде запустили новое маршрутное такси, связывающее туристические улицы. Об этом сообщили в Министерстве
туризма и культурного наследия Узбекистана.
Рейс появился в связи с постановления президента "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
Новое маршрутное такси № 1 отходит от площади Регистан, далее по Университетскому бульвару, улицам Орзу Махмудова, Узбекистанской, Шохруха Мирзо, Мирзо Улугбека, Огахий и завершает движение на улице "Бозорова".
Жителей и гостей города будут перевозить на транспорте марки Changan MIDIBUS G 60. Стоимость поездки составит 3 тыс. сум.
"Создание необходимых условий для ознакомления граждан с туристическим потенциалом страны, ускоренное развитие современной сервисной инфраструктуры, безусловно, послужит выходу сферы туризма на новый уровень", - добавили в ведомстве.