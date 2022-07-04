https://uz.sputniknews.ru/20220704/video-zachem-ssha-naraschivayut-voennoe-prisutstvie-v-evrope-25871370.html

Видео: зачем США наращивают военное присутствие в Европе

Видео: зачем США наращивают военное присутствие в Европе

Козин рассказал, почему разведка США больше не верит в Украину.

2022-07-04T07:30+0500

2022-07-04T07:30+0500

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Президент США Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое военное присутствие по всей Европе. Какие цели преследуют американцы и чего ждать России? Как Москва ответит на вступление в НАТО Швеции и Финляндии? Помогут ли Киеву новые поставки западного вооружения? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

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сша, европа, видео, украина