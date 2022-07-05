https://uz.sputniknews.ru/20220705/bloomberg-raskryl-druzey-putina-jivuschix-doma-u-evropeytsev-25915539.html
Bloomberg раскрыл "друзей Путина", живущих дома у европейцев
Bloomberg раскрыл "друзей Путина", живущих дома у европейцев
Bloomberg призвал европейцев выбросить бытовую технику из-за Путина.
2022-07-05T14:26+0500
2022-07-05T14:26+0500
2022-07-05T14:26+0500
в мире
владимир путин
европа
бытовая техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25695790_0:0:2963:1666_1920x0_80_0_0_a21cceb0ef2fd0d4d9696149e5a7a11d.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Европейцам необходимо отказаться от бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.Он объяснил, что экономия электроэнергии напрямую связана с экономией природного газа — огромное количество электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его практичнее приберечь на зиму, когда он нужен будет для обогрева домов. И именно домашняя бытовая техника забирает очень много энергии, сообщает обозреватель.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства заявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как подчеркивал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте также:СМИ: на Уолл-стрит стали чаще говорить о возможной рецессии в США
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25695790_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4b8ad6576df24d15dda997ae579578e0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, европа, бытовая техника
Bloomberg раскрыл "друзей Путина", живущих дома у европейцев
Bloomberg призвал европейцев выбросить холодильники, стиральные машины, духовки, кондиционеры, микроволновки, электрические чайники, ТВ, компьютеры, люстры, пылесосы, автомобили из-за Путина.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Европейцам необходимо отказаться от бытовой техники из-за президента России, пишет
обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
"Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!" — заявил автор.
Он объяснил, что экономия электроэнергии напрямую связана с экономией природного газа — огромное количество электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его практичнее приберечь на зиму, когда он нужен будет для обогрева домов. И именно домашняя бытовая техника забирает очень много энергии, сообщает обозреватель.
Помимо этого, газ импортируется из России — таким образом, если выбросить холодильники, стиральные машины, духовки, кондиционеры, микроволновки, электрические чайники, ТВ, компьютеры, люстры, пылесосы, автомобили, то это поможет уменьшить зависимость от Москвы, уверен автор статьи.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства заявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.