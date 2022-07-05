https://uz.sputniknews.ru/20220705/bloomberg-raskryl-druzey-putina-jivuschix-doma-u-evropeytsev-25915539.html

Bloomberg раскрыл "друзей Путина", живущих дома у европейцев

Bloomberg раскрыл "друзей Путина", живущих дома у европейцев

Bloomberg призвал европейцев выбросить бытовую технику из-за Путина.

2022-07-05T14:26+0500

2022-07-05T14:26+0500

2022-07-05T14:26+0500

в мире

владимир путин

европа

бытовая техника

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Европейцам необходимо отказаться от бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.Он объяснил, что экономия электроэнергии напрямую связана с экономией природного газа — огромное количество электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его практичнее приберечь на зиму, когда он нужен будет для обогрева домов. И именно домашняя бытовая техника забирает очень много энергии, сообщает обозреватель.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства заявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как подчеркивал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте также:СМИ: на Уолл-стрит стали чаще говорить о возможной рецессии в США

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владимир путин, европа, бытовая техника