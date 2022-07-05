https://uz.sputniknews.ru/20220705/smi-na-uoll-strit-stali-chasche-govorit-o-vozmojnoy-retsessii-v-ssha-25909288.html

СМИ: на Уолл-стрит стали чаще говорить о возможной рецессии в США

СМИ: на Уолл-стрит стали чаще говорить о возможной рецессии в США

Politico: существует возможность того, что рецессия в США может начаться в последние три месяца года.

2022-07-05T12:00+0500

2022-07-05T12:00+0500

2022-07-05T12:00+0500

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крушение

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В США все чаще говорят о возможной рецессии. Такие разговоры ведут от Уолл-стрит до Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.Резкий рост цен, повышение базовой процентной ставки, а также попытки американских властей бороться с инфляцией привели к тому, что "шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева", пишет Politico.Одна из экономистов заявила изданию, что существует возможность того, что рецессия в США может начаться в последние три месяца года. Однако она может быть непродолжительной, если некоторые факторы не усугубят ситуацию.На предыдущей неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отметил, что американская экономика может столкнуться с рисками из-за политики регулятора. Рынки стали полагать, что признавая риски рецессии, ужесточение монетарной политики может быть не слишком резким, но инфляция в США настолько высокая, что такой вариант развития событий является маловероятным.Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Читайте также: Экономика Великобритании стоит на пороге рецессии

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сша, экономика, крушение