https://uz.sputniknews.ru/20220705/jara-spadaet--uzgidromet-25903819.html
Жара спадает – Узгидромет
Жара спадает – Узгидромет
Синоптики предупреждают об усилении ветра с пыльным поземком.
2022-07-05T07:45+0500
2022-07-05T07:45+0500
2022-07-05T07:45+0500
общество
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23320465_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6415f4b02c42bb8acf54c6da38399bfd.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, в первой половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха будет около 30 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 28-33 градуса.Бухарская и Навоийская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градуса, днем 30-35 градусов.Ташкентская область:Переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем 32-37 градусов.Наманганская область:Небольшая переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью21-26 градусов, днем 30-35 градусов.Андижанская и Ферганская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 30-35 градусов.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура ночью 12-17 градусов, днем 15-20 градусов.Читайте также: Видео: Ходжа Насреддин проведет туристов-геймеров по Узбекистану
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23320465_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b7e1dc1d3f6a35df9a843a1e8e998ce4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды
Жара спадает – Узгидромет
Синоптики предупреждают об усилении ветра, в отдельных районах с пыльным поземком.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, в первой половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха будет около 30 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
Каракалпакстан и Хорезмская область:
Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,
в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 28-33 градуса.
Бухарская и Навоийская области:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градуса, днем 30-35 градусов.
Переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.
Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем 32-37 градусов.
Небольшая переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра,
в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью
21-26 градусов, днем 30-35 градусов.
Андижанская и Ферганская области:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 30-35 градусов.
Горные и предгорные районы:
Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура ночью 12-17 градусов, днем 15-20 градусов.