https://uz.sputniknews.ru/20220705/jara-spadaet--uzgidromet-25903819.html

Жара спадает – Узгидромет

Жара спадает – Узгидромет

Синоптики предупреждают об усилении ветра с пыльным поземком.

2022-07-05T07:45+0500

2022-07-05T07:45+0500

2022-07-05T07:45+0500

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, в первой половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха будет около 30 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 28-33 градуса.Бухарская и Навоийская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градуса, днем 30-35 градусов.Ташкентская область:Переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем 32-37 градусов.Наманганская область:Небольшая переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью21-26 градусов, днем 30-35 градусов.Андижанская и Ферганская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 30-35 градусов.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура ночью 12-17 градусов, днем 15-20 градусов.Читайте также: Видео: Ходжа Насреддин проведет туристов-геймеров по Узбекистану

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