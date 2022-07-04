https://uz.sputniknews.ru/20220704/video-xodja-nasreddin-provedet-turistov-geymerov-po-uzbekistanu-25903526.html
Видео: Ходжа Насреддин проведет туристов-геймеров по Узбекистану
Видео: Ходжа Насреддин проведет туристов-геймеров по Узбекистану
В Узбекистане планируют развивать новые виды туризма: пляжный, этнический и исламский. Чем еще можно привлечь путешественников в страну, рассказывает эксперт Ростуризма Андрей Сулейков.
2022-07-04T22:30+0500
2022-07-04T22:30+0500
2022-07-04T23:25+0500
видео
туризм
узбекистан
геймеры
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Популяризировать Узбекистан можно не только через традиционные виды туризма, объясняет руководитель по аналитике программы "Больше, чем путешествие", продюсер киберпутеводителя для России и стран СНГ "Это моя земля" Андрей Сулейков.Здесь будет полезно обратиться к литературе, кинематографу, и особенно, видеоиграм. Такой опыт, по словам эксперта, частично уже был опробован в проекте "Это моя земля", цель которого показать уникальность какого-либо места в России или СНГ.Андрей Сулейков также объясняет, как для развития туризма Узбекистан может использовать игровые механики.Чтобы увеличить спрос на путешествия в страну, также предполагается разработать специальные турпакеты для россиян. По словам начальника управления Минтуризма Иброхима Барнаева, нужно акцентировать внимание на возможностях таких направлений, как винный, пляжный, паломнический и этнический туризм.В чем специфика и перспективы новых направлений, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, узбекистан, геймеры, видео
Видео: Ходжа Насреддин проведет туристов-геймеров по Узбекистану
22:30 04.07.2022 (обновлено: 23:25 04.07.2022)
В Узбекистане планируют развивать новые виды туризма: пляжный, этнический и исламский. Чем еще можно привлечь путешественников в страну, рассказывает эксперт Ростуризма Андрей Сулейков.
Популяризировать Узбекистан можно не только через традиционные виды туризма, объясняет руководитель по аналитике программы "Больше, чем путешествие", продюсер киберпутеводителя для России и стран СНГ "Это моя земля" Андрей Сулейков.
Здесь будет полезно обратиться к литературе, кинематографу, и особенно, видеоиграм. Такой опыт, по словам эксперта, частично уже был опробован в проекте "Это моя земля", цель которого показать уникальность какого-либо места в России или СНГ.
Андрей Сулейков также объясняет, как для развития туризма Узбекистан может использовать игровые механики.
"Около трети населения планеты – игроки. Создание видеоигр, где экстерьеры будут показывать узнаваемые объекты Узбекистана, а миссию будут выполнять всем известные персонажи - огромный ресурс для привлечения целевой адуитории. Представьте себе игру, где национальный герой Средней Азии Ходжа Насреддин будет действовать с помощью артефактов, которые напрямую связаны с Узбекистаном", - говорит он.
Чтобы увеличить спрос на путешествия в страну, также предполагается разработать специальные турпакеты для россиян. По словам начальника управления Минтуризма Иброхима Барнаева, нужно акцентировать внимание на возможностях таких направлений, как винный, пляжный, паломнический и этнический туризм.
В чем специфика и перспективы новых направлений, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik
.