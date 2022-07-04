https://uz.sputniknews.ru/20220704/video-xodja-nasreddin-provedet-turistov-geymerov-po-uzbekistanu-25903526.html

Видео: Ходжа Насреддин проведет туристов-геймеров по Узбекистану

Видео: Ходжа Насреддин проведет туристов-геймеров по Узбекистану

В Узбекистане планируют развивать новые виды туризма: пляжный, этнический и исламский. Чем еще можно привлечь путешественников в страну, рассказывает эксперт Ростуризма Андрей Сулейков.

2022-07-04T22:30+0500

2022-07-04T22:30+0500

2022-07-04T23:25+0500

видео

туризм

узбекистан

геймеры

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Популяризировать Узбекистан можно не только через традиционные виды туризма, объясняет руководитель по аналитике программы "Больше, чем путешествие", продюсер киберпутеводителя для России и стран СНГ "Это моя земля" Андрей Сулейков.Здесь будет полезно обратиться к литературе, кинематографу, и особенно, видеоиграм. Такой опыт, по словам эксперта, частично уже был опробован в проекте "Это моя земля", цель которого показать уникальность какого-либо места в России или СНГ.Андрей Сулейков также объясняет, как для развития туризма Узбекистан может использовать игровые механики.Чтобы увеличить спрос на путешествия в страну, также предполагается разработать специальные турпакеты для россиян. По словам начальника управления Минтуризма Иброхима Барнаева, нужно акцентировать внимание на возможностях таких направлений, как винный, пляжный, паломнический и этнический туризм.В чем специфика и перспективы новых направлений, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

туризм, узбекистан, геймеры, видео