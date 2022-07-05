https://uz.sputniknews.ru/20220705/kazaxstan-vvodit-zapret-na-vyvoz-avtotransportom-benzina-i-diztopliva--25913854.html
Казахстан вводит запрет на вывоз автотранспортом бензина и дизтоплива
Казахстан вводит запрет на вывоз автотранспортом бензина и дизтоплива
Запрет на вывоз ряда горюче-смазочных материалов будет введен на полгода.
2022-07-05T13:04+0500
2022-07-05T13:04+0500
2022-07-05T13:04+0500
в мире
казахстан
бензин
дизельное топливо
запрет
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Министры энергетики, финансов и внутренних дел, а также председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана подписали приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан". Согласно приказу в стране будет введен запрет на вывоз бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Так, запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом из Казахстана вступит в силу с 12 июля и будет дествовать в течние шести месяцев.Необходимые меры по контролем над исполнением приказа будет осуществлять Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана совместно с Пограничной службой КНБ в пределах своей компетенции.Помимо этого, оказывать содействие по недопущению случаев вывоза бензина и дизтоплива с территории страны поручили также МВД Казахстана.Читайте также:
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казахстан, бензин, дизельное топливо, запрет
Казахстан вводит запрет на вывоз автотранспортом бензина и дизтоплива
Запрет на вывоз ряда горюче-смазочных материалов будет введен на полгода.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Министры энергетики, финансов и внутренних дел, а также председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана подписали приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан". Согласно приказу в стране будет введен запрет на вывоз бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
Так, запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом из Казахстана вступит в силу с 12 июля и будет дествовать в течние шести месяцев.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в документе.
Необходимые меры по контролем над исполнением приказа будет осуществлять Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана совместно с Пограничной службой КНБ в пределах своей компетенции.
Помимо этого, оказывать содействие по недопущению случаев вывоза бензина и дизтоплива с территории страны поручили также МВД Казахстана.